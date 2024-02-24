İmamoğlu'ndan Kurum'a yanıt. Davet tartışmasında yeni gelişme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Fatih Kara Surları Belgradkapı 2. Etap Restorasyonu Açılışı’nda açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu ve Kurum arasında davet tartışması sürüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin adayı Murat Kurum'un kendisine hayali davetler yaptığını iddia etmesine sert tepki gösterdi.

İmamoğlu, “ÇED raporu hakkında yalan söyleyen biri, bu konuda da yalan söylüyor. Davet edilmediğimi söylemekle ne yapmaya çalışıyor? Çocukça bir davranış. Allah akıl fikir versin” dedi.

İmamoğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına davetli olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

AKPP’nin İBB adayı Murat Kurum, Sancaktepe'de 'Sivaslılarla Buluşma' programında konuşmuştu.

Kurum, “Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığımızın metro açılışına katılacağız ve İstanbullularla coşkuyla kutlayacağız. Başkan İstanbul'da yaşamıyor, kendi kendine davet üretiyor. Ben dün Ulaştırma Bakanımızla birlikteydim. Kendisine davet gönderilmedi” demişti.