İmamoğlu’nu canlı yayında ölümle tehdit etti. Kim bu adam! 'Ya ben ya başka biri onu yaşatmaz'

Ökkeş Bölükbaşı
İmamoğlu’nu canlı yayında ölümle tehdit etti. Kim bu adam! 'Ya ben ya başka biri onu yaşatmaz'
Mert Armağan'ın canlı yayınına katılan Nevzat Kaya, İmamoğlu’nu canlı yayında ölümle tehdit etti. Kaya’nın “Suçsa suç. Ya ben ya başka birisi onu yaşatmaz” sözleri tepkilere neden oldu.

Mert Armağan'ın canlı yayınında yaşananlar gündem oldu. Yayına konuk olan Nevzat Kaya'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik ölüm tehdidi içeren sözleri büyük tepki çekti.

Bu olayın ardından Mert Armağan, özür dileyerek yayını YouTube’den kaldırdı.

Kaya'nın, “Dişe diş, kana kan. Vermeyiz hemşerim. 1820'ler, şunlar bunlar geçti. Ekrem İmamoğlu zannetmesin ki, o itlerin, o şerefsizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanı olacak. Suçsa suç. Ya ben ya başka birisi onu yaşatmaz" şeklindeki ifadeleri, dinleyicileri dehşete düşürdü ve sosyal medyada geniş çapta eleştiri aldı.

Skandal ifadelerin ardından Mert Armağan, Nevzat Kaya ile ilişiğini kestiğini ve benzer bir olayın tekrar yaşanmayacağını belirtti.

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Armağan, “Canlı yayında bu tarz şeylerin önüne geçmek ne yazık ki mümkün olmamakla beraber, bu yaşanandan dolayı başta Sayın İmamoğlu olmak üzere halkımızdan özür diliyorum. Bu tarz söylemler kime karşı olursa olsun asla kabul edilemez” diyerek kamuoyundan özür diledi ve yayını kaldırdı.

Söz konusu skandal sözleri söyleyen Nevzat Kaya, yeni paylaşımında şunları belirtti:

“Bugün katıldığım bir canlı yayından bir kısmı kesip İmamoglunu ölümle tehdit ettigimi iddia eden alçaklar önce videoyu izleyin.

Bu profildeki gibi tehdit etmeyin gidin hukuka başvurun.”

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