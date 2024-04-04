İmamoğlu yılmadı 3. kez kazandı!

Bu seçimlerde; devletin adayı, devlet gücünü arkasına alırken, İmamoğlu dünlerde yaptıklarını, milletin kendisine olan samimiyetini ve inanmışlığını arkasına alarak, İstanbul’da önemli bir yarışa başladı.

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Devlet destekli aday, devlet olanaklarını kullanırken, millet destekli aday kendi olanaklarıyla kendinde var olanı…

Yüreğini…

Çabasını…

Samimiyetini…

Milletine olan sevdasını ve son beş yılda yaptıklarını ortaya koydu.

Sonunda ipi göğüsleyen İmamoğlu’na, millet üçüncü kez İstanbul Şehremini olma yetkisini verdi.

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Şimdi her türlü olanağa sahip olanlar seçim kazanamama telaşından kurtulup, bu seçimin ‘Nasıl kaybedildiği’ ile ilgili değerlendirmesini yapacaklar.

Seçimin değerlendirmesi çok basit.

Cumhurbaşkanı canhıraş bir şekilde Kurum’a destek çıktı...

Yetmedi bakanlarını seferber etti.

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Ama yine de yetmedi.

Yetmezdi de!

Neden?

Çünkü seçim nereden bakılırsa bakılsın Cumhurbaşkanı ve bakanların müdahil olmalarıyla ‘Adil, eşit ve demokratik’ olma dengesini kaybetti.

İşin püf noktası da burasıydı.

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Gördüğüm kadarıyla, Sayın Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı sıfatıyla seçime dâhil olması belki su götürürdü de bakanların dâhil olması olacak şey değildi.

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Bu yanlışlığı millet gördü ve bozulan dengeyi düzeltti.

Bu kadar basit.

Böyle yaparak, Cumhurbaşkanı ve bakanlar bir oldular kendi ayaklarına kurşun sıktılar.

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Türk milleti, duygusal ağırlıklı bir millettir ve her zaman:

Mazlumdan…

Yalnız bırakılandan…

Haksız yere hor görülen ve sürekli yıpratılandan yana olmuştur.

Bu bizim ruhumuzda vardır.

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Yani; 31 Mart 2024’te yapılan; eşitliğin ve adaletin olmadığı bu seçimde kazanan taraf da kaybeden taraf da kendine ders çıkartmalıdır.

Bu seçim sonucundan en büyük dersi de CHP çıkartmalı. Çünkü onların 89’da elde ettikleri başarı sonrasında, milleti sukutuhayale uğratma vukuatları var.

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Belki de bugün, yapılan bu haksızlığa dayanamayan millet, 35 yıl sonra CHP’ye yeniden yerel iktidar şansı verdi.

Millet; İktidara da eşitlikten, adaletten ve demokrasiden yana olma uyarasını yaparken, kendince seçim dengesini de sağlamış oldu.

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İşte o nedenle olsa gerek; bu seçimin üzerinde fazla düşünmeye gerek yok.

Yine söylüyorum, nereden bakılırsa bakılsın bu seçimde eşitlik, adalet ve demokrasi yoktu, millet onu dengeledi.

Hepsi bu.

Takke düşütü, kel göründü.

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Millet görevini yaptı.

Bundan ders çıkartma sırası siyasilerde.