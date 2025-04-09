İmamoğlu'nun 'Akın Gürlek davası' Silivri'de görülecek

Başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir başka davası hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri gerekçe gösterilerek açılan davanın salonu değiştirildi.

ERGENEKON DAVASI'NI HATIRLATTI

Salonun değiştirildiğini açıklayan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Silivri'de görülen Ergenekon Davası'nı hatırlatan bir paylaşım yaptı.

Günaydın, "Ekrem Başkan’ın Akın Gürlek’e yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 11 Nisan 2025’te Çağlayan Adliyesi’nde yapılacak duruşması, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 Nolu duruşma salonuna alındı. Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum. Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak!" dedi.

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