İmamoğlu'nun 'Akın Gürlek davası' Silivri'de görülecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'nun 'Akın Gürlek davası' Silivri'de görülecek

Son dakika... Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik açılan Akın Gürlek davası, Çağlayan'dan Silivri'ye alındı. CHP Grup Başkanvekili Günaydın, 'Ergenekon' ayrıntısına dikkat çekti.

Başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir başka davası hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri gerekçe gösterilerek açılan davanın salonu değiştirildi.

ERGENEKON DAVASI'NI HATIRLATTI

Salonun değiştirildiğini açıklayan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Silivri'de görülen Ergenekon Davası'nı hatırlatan bir paylaşım yaptı.

Günaydın, "Ekrem Başkan’ın Akın Gürlek’e yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 11 Nisan 2025’te Çağlayan Adliyesi’nde yapılacak duruşması, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 Nolu duruşma salonuna alındı. Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum. Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak!" dedi.

Cemal Enginyurt Silivri yolunda! Flaş gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu...Cemal Enginyurt Silivri yolunda! Flaş gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu...

Silivri'de başucumda... Mahir Polat'a moral veren hediyeSilivri'de başucumda... Mahir Polat'a moral veren hediye

Ekrem İmamoğlu: Ailemi taciz etmeyi bırakınEkrem İmamoğlu: Ailemi taciz etmeyi bırakın

Son Haberler
Dünya yiyor Türkiye izliyor! Türk’ün sofrası neden boş kaldı?
Dünya yiyor Türkiye izliyor! Türk’ün sofrası neden boş kaldı?
Gözaltına alınmıştı! Ünlü rapçi Massaka serbest bırakıldı
Gözaltına alınmıştı! Ünlü rapçi Massaka serbest bırakıldı
Cem Kücük’ten son jurnal... Hedefe koyduğu gazetecileri tek tek açıkladı
Cem Kücük’ten son jurnal... Hedefe koyduğu gazetecileri tek tek açıkladı
Brezilya’nın sessiz çığlığı! Derin yolculuk
Brezilya’nın sessiz çığlığı! Derin yolculuk
Tüyler ürperten vahşet! Kan izlerini takip ettiklerinde korkunç görüntüyle karşılaştılar
Tüyler ürperten vahşet!