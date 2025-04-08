İmamoğlu'nun avukatından flaş adım! RTÜK'e 9 kanal için başvuru

Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, bazı haber kanallarının yayınları hakkında RTÜK’e “yayın ilkelerine aykırılık” nedeniyle başvuruda bulundu.

YAPTIRIM VE TEDBİR TALEBİ

Başvuruda, 6112 sayılı Kanun kapsamında inceleme başlatılması ve söz konusu yayınlar hakkında gerekli yaptırım veya tedbirlerin alınması talep edildi.

İmamoğlu’nun avukatları Kemal Polat ve Berat Kaya tarafından yapılan başvuruda, kimi televizyon kanalları tarafından yapılan haber veya açık oturum formatlı yayınlarda, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada adı geçen kimi belediye personeli ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın kamu tüzel kişilik ve İBB’nin iştiraklerinin hedef alınarak hukuka aykırı biçimde programlara yer verildiği kaydedildi.

"MASUMİYET KARİNESİNE AYKIRI BEYAN"

Başvuruda, söz konusu yayınlar incelendiğinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Adil yargılanma hakkı” başlıklı altıncı maddesinin 2. fıkrası ile anayasal seviyede güvence altında alınan “masumiyet karinesi”ne aykırı beyan, haber, görüş, değerlendirme ve yorumlar yapıldığı belirtildi.

Adil yargılanmanın sağlanabilmesi için temel ölçütlerden biri olan masumiyet karinesinin yayın ilkesi olarak düzenleyen 6112 sayılı Kanun’da yer alan, "Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez; yargıya intikal eden konularda yargılama süresince, haber niteliği dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz" maddesinin de hatırlatıldığı başvuruda, RTÜK’ün de bu kanun kapsamında doğan görev, yetki ve sorumluluklarının bulunduğu ifade edildi.

BAŞVURUDA YER ALAN KANALLAR

"RTÜK’ün yayın ilkelerine uygunluk yönünden yapacağı denetimin, sahip olduğu çoğulcu demokratik yapısına uygunluk arz etmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verilen başvuruda şöyle denildi:

"Denetim ve yaptırım alanında sahip olunan takdir yetkisinin kamu yararının gerçekleşmesi, kamu düzenin korunması, eşitlik ve ölçülülük ilkelerine riayet edilmesi şeklinde ifade edebileceğimiz bir anlayışla kullanılması 6112 sayılı Kanunun bir gereğidir. Sonuç olarak aşağıda liste halinde gösterilen yayınlar hakkında Kurul’un 6112 sayılı Kanun kapsamında inceleme başlatmasını, anılan Kanunda yer verilen yayın ilkelerine aykırı bu yayınlar hakkında gerekli yaptırım ve/veya tedbirler kararlarının alınmasını arz ve talep ederiz."

Başvuruda, yayın ilkelerine aykırı ifadelerin yer aldığı haber kanalları şöyle sıralandı:

“Akit TV, Haber Global, A Haber, TV 100, Habertürk, TGRT Haber, CNNTÜRK, TRT Haber, Kanal 7”

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