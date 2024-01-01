İmamoğlu’nun danışmanından flaş iddia. ‘Önceki dönem İBB’nin borcunu ödemeseydik BOTAŞ İstanbul’un gazını kesecekti’

Ongun, sosyal medya hesabından "Az bilinen olaylar" başlığıyla paylaştığı gönderisinde, İBB’nin İGDAŞ'ın BOTAŞ'a borcu kalmadığını belirtti.

İBB yönetiminin, İGDAŞ’ı nasıl bir borç batağına sürüklediğini ve 2019’dan sonra 3 yılda bu borçları nasıl ödediklerini anlatacağını açıklayan Ongun, “2018 yılı sonlarına doğru önceki İGDAŞ yönetimi, gazı aldığı BOTAŞ’a 1.7 milyar lira borç taktı. Yani dönemin dolar kuru ile 283 milyon dolar.

2018 yılında ödenmeyen borç, zamanla faizlerle arttı. Ana paranın üzerine 918 milyon lira faiz yükü geldi ve borç toplamda 2.6 milyar liraya çıktı” dedi.

2.6 milyar liralık borcun tamamının Ekrem İmamoğlu döneminde, 2 yıl içinde ödendiğini belirten Ongun, borç ödenmeseydi BOTAŞ’ın İstanbul’un gazını keseceğini iddia etti. Ongun ayrıca İGDAŞ’ın 1 Şubat 2022’den beri BOTAŞ’a borcu bulunmadığını açıkladı.

“BU KADARLA SINIRLI DEĞİL”

Ongun, açıklamasının devamında, 2017 yılı Ocak ayında, önceki dönem İBB yönetiminin İGDAŞ’dan 1 milyar lira borç aldığı ve bu borcun dönemin dolar kuruna göre 207 milyon dolar olduğunu belirtti.

İBB’nin daha 2017’den alınan 1 milyar lira borcu ödemeden, İGDAŞ’tan 740 milyon lira daha aldığını belirten Ongun, Bu borcun ise dönemin kuruna göre göre, 194 milyon dolara tekabül ettiğini ve faizlerle beraber göreve geldiklerinde borcun 2 milyar liraya ulaştığını belirtti. Ongun, borcun önemli miktarda İmamoğlu döneminde ödendiğini sözlerine ekledi.

Ongun, son olarak, “2023 Kasım ayı itibariyle İBB 1.7 milyar liralık ana para borcunu, bugün itibariyle 331 milyon liraya indirdi” dedi.