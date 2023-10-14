Rusya’dan ‘Türkiye’de doğalgaz merkezi’ projesine ilişkin flaş açıklama: Gazprom ve BOTAŞ’la bir yol haritası hazırlandı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye’deki doğalgaz merkezi projesine ilişkin, "Gazprom ve BOTAŞ’la bir yol haritası hazırlandı ve düzenlemeler yapılıyor. Yakın gelecekte projenin uygulamaya konmasında ilerlememizi sağlayacak şekilde imzalanacağını umuyorum" dedi.

KAYNAK: AA
Rusya’dan ‘Türkiye’de doğalgaz merkezi’ projesine ilişkin flaş açıklama: Gazprom ve BOTAŞ’la bir yol haritası hazırlandı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova’da düzenlenen Rus Enerji Haftası kapsamında Türkiye’de kurulması planlanan doğalgaz merkezine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğalgaz merkezi projesinin ilgi gördüğünü anlatan Novak, "Bu hem Türkiye’nin hem de Rusya’nın yoğun ilgi gösterdiği bir proje. Ayrıca başka katılımcılar da var. Örneğin Azerbaycan da projede yer almaya hazır.” diye konuştu.

Projeye başka ülkelerin de katılabileceğini belirten Novak, “Diğer ülkelerin de gaz tedarikçisi olarak katılabileceğine inanıyoruz. Çünkü Avrupa için ve özellikle de Güneydoğu Avrupa için gaz fiyatlarının orada satılacak hacimlere göre oluşturulmasına yönelik bir elektronik ticaret platformun yapılması uygun olacaktır.” dedi.

“GAZPROM VE BOTAŞ’LA BİR YOL HARİTASI HAZIRLANDI”

Novak, bu merkezin oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğine işaret ederek, “Gazprom ve BOTAŞ’la bir yol haritası hazırlandı ve düzenlemeler yapılıyor. Yakın gelecekte projenin uygulamaya konmasında ilerlememizi sağlayacak şekilde imzalanacağını umuyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile doğal gaz alanında önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Novak, “Hem Mavi Akım’la hem de TürkAkım'ın 1. hattı üzerinden Türkiye'nin iç tüketimine, hem de TürkAkım'ın 2. hattı üzerinden Güneydoğu Avrupa ülkelerine gaz tedariki için Türkiye ile birçok büyük projeyi hayata geçirdik.” dedi.

Söz konusu projelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in vardığı anlaşmalarla neticelendirildiğini belirten Novak, şöyle konuştu:

“Gazprom ve BOTAŞ bu projeleri ortak bir şekilde hayata geçiriyor ve bugün söz konusu boru hatları başarılı bir şekilde çalışıyor. Teslimatlar tasarım kapasitesine uygun olarak eksiksiz olarak gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla enerji sektöründe ve özellikle de doğal gaz sektöründe başarılı işbirlikleri yürütüldüğüne inanıyorum.”

İlgili Haberler
Putin'den Türkiye'de doğalgaz merkezi açıklaması
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
Salomon Cappadocia Ultra Trail'in basın toplantısı yapıldı Spor
Salomon Cappadocia Ultra Trail'in basın toplantısı yapıldı
Gana'yı sel vurdu: 4 binden fazla kişi evini terk etti Dünya
Gana'yı sel vurdu: 4 binden fazla kişi evini terk etti
Mevduatlarda rekor artış! Yatırım yapanlar paraya para demeyecekler Gündem
Mevduatlarda rekor artış! Yatırım yapanlar paraya para demeyecekler
Mersin'de kardeşlere çarpan sürücü kaçtı: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Mersin'de kardeşlere çarpan sürücü kaçtı: 1 ölü, 1 yaralı
İran, İsrail’e meydan okudu: Direniş cephesi tüm senaryolara hazır Dünya
İran, İsrail’e meydan okudu: Direniş cephesi tüm senaryolara hazır
Engin Polat'ın çalışanlarının hepsini Cuma namazına çağırdığı video gündem oldu Video
Engin Polat'ın çalışanlarının hepsini Cuma namazına çağırdığı video gündem oldu