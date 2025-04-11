Silivri'deki dava başladı! İmamoğlu hakim karşısında

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Silivri'deki dava başladı! İmamoğlu hakim karşısında

Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu'nun Silivri'de görülecek olan 'Akın Gürlek davası' başladı. İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri gerekçesiyle yargılanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevinde hakim karşısına çıktı.

Dava, tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri gerekçe gösterilerek açıldı.

"Tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla yargılanan İmamoğlu'nun "7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması, kamu görevinden menedilmesi, seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması" talep ediliyor.

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İHALE DAVASI DA BUGÜN GÖRÜLECEK

Öte yandan İmamoğlu'nun Beylikdüzü belediye başkanı olarak görev yaptığı döneme ilişkin ihale davası da bugün görülecek.

2023'te açılan davada İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı inceleme sonucu "ihaleye fesat karıştırma" suçlaması bulunuyor.

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