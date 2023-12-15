İmamoğlu'nun hakaret davasında karar

Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'nun hakaret davasında karar
İBB Başkanı İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada beraat etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'daki açılış programında Belediye Başkanı Sadi Yazıcı’ya hakaret ettiği iddiasıyla "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan yargılandığı davada beraat etti.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın avukatı, 25 Ekim 2022'de bir açılıştaki konuşmasının ardından alandan ayrıldığı sırada müvekkilinin bazı kişilerce yuhalandığı, o esnada kürsüde konuşan Ekrem İmamoğlu'nun da olayları tırmandırıcı şekilde ifadeler ve hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamenin gönderildiği Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşmaya gerek görmeden 6 Eylül günü dosya üzerinden beraat kararı verdi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, avukatı aracılığıyla bu karara itiraz etti. Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme İmamoğlu’na beraat kararı verdi.

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