Tuzla'da kaybeden AKP'li başkan İmamoğlu'nun eline fena düştü. İmamoğlu'na hakaret davası açtırmıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Tuzla'da kaybeden AKP'li başkan İmamoğlu'nun eline fena düştü. İmamoğlu'na hakaret davası açtırmıştı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce kendisine hakaret davası açan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın görevi bitmişken 62 milyonluk bir ihale yaparak birilerine verdiğini iddia ederek, müfettiş görevlendireceğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de düzenlenen mazbata töreninde açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın görevi bitmişken 62 milyonluk bir ihale yaparak birilerine verdiğini öne sürdü.

"İHALEYİ VEREN DE ALAN DA RAHAT OLMASIN"

İmamoğlu, konuyla ilgili olarak, "Eski başkan 2 Nisan'da 62 milyon TL'lik ihale yapıp birilerine veriyor. Müfettişleri görevlendirdim. İhaleyi veren de alan da rahat olmasın. Bire bir takip edeceğim" ifadelerini kullandı.

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"EREN ALİ BİNGÖL'E NEDEN MAZBATA VERİLMİYOR?"

Öte yandan İmamoğlu, Tuzla'da kendilerine mazbatanın henüz verilmediğini belirterek, "Açık farkla kazandığımız Tuzla'da benim genç yol arkadaşım Eren Ali Bingöl'e neden mazbata verilmiyor? Yüzde 11 farkla kazanmış arkadaşımız mazbatayı ne zaman alacak belli değil" diye konuştu.

İMAMOĞLU BERAAT ETMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen yıl Tuzla’daki bir programda, Şadi Yazıcı’ya hakaret ettiği iddiasıyla kamu görevlisine alenen hakaret suçlamasıyla yargılanmıştı.

İmamoğlu, Yazıcı’ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etmişti.

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