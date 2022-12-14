Efes'in bu kez nefesi yetmedi

THY EuroLeague 13. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Baskonia ile karşı karşıya geldi.
Anadolu Efes, sahadan 83-78 mağlubiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes'in THY EuroLeague'deki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Petek Saso (Slovenya), Amit Balak (İsrail)
Anadolu Efes: Beaubois 10, Bryant 5, Pleiss 6, Polonara 3, Micic 17, Clyburn 15, Taylor 2, M'Baye 16, Zizic 4, Dunston
Cazoo Baskonia: Howard 19, Thompson 8, Kotsar 6, Geidraitis 11, Hommes 5, Sedekerskis 6, Marinkovic 18, Enoch 4, Costello 6, Kurucs, Raieste
1. Periyot: 23-21
Devre: 46-36
3. Periyot: 58-64
İMAMOĞLU TRİBÜNDEYDİ
Anadolu Efes - Cazoo Baskonia maçını izlemeye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tribünler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.
Taraftarların büyük destek verdiği İmamoğlu tribünleri selamladı.
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