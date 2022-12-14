14 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Efes'in bu kez nefesi yetmedi

Anadolu Efes Avrupa Ligi2nde İspanyol rakibine Sinan Erdem'de boyun eğdi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 22:50
Takip Et

İmamoğlu'nun izlediği maçta Efes yenildi

Efes'in bu kez nefesi yetmedi
+
Aa
-

THY EuroLeague 13. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Baskonia ile karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, sahadan 83-78 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes'in THY EuroLeague'deki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Petek Saso (Slovenya), Amit Balak (İsrail)

Anadolu Efes: Beaubois 10, Bryant 5, Pleiss 6, Polonara 3, Micic 17, Clyburn 15, Taylor 2, M'Baye 16, Zizic 4, Dunston

Cazoo Baskonia: Howard 19, Thompson 8, Kotsar 6, Geidraitis 11, Hommes 5, Sedekerskis 6, Marinkovic 18, Enoch 4, Costello 6, Kurucs, Raieste

1. Periyot: 23-21

Devre: 46-36

3. Periyot: 58-64

İMAMOĞLU TRİBÜNDEYDİ

Anadolu Efes - Cazoo Baskonia maçını izlemeye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tribünler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Taraftarların büyük destek verdiği İmamoğlu tribünleri selamladı.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
1
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
2
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
3
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
4
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
5
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
6
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
7
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿NATO’nun askeri bütçesi yüzde 25 artırıldı
﻿NATO’nun askeri bütçesi yüzde 25 artırıldı
﻿NATO’nun askeri bütçesi yüzde 25 artırıldı
﻿Gültekin Uysal’dan İmamoğlu’na destek ‘Yeni ve yine bir siyasi mühendisliğe müsaade etmeyeceğiz’
﻿Gültekin Uysal’dan İmamoğlu’na destek ‘Yeni ve yine bir siyasi mühendisliğe müsaade etmeyeceğiz’
﻿Gültekin Uysal’dan İmamoğlu’na destek ‘Yeni ve yine bir siyasi mühendisliğe müsaade etmeyeceğiz’
﻿Ahmet Davutoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek 'Adaletsizliğin karşısındayız'
﻿Ahmet Davutoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek 'Adaletsizliğin karşısındayız'
﻿Ahmet Davutoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek 'Adaletsizliğin karşısındayız'
﻿Ali Babacan’dan İmamoğlu’na destek ‘İmamoğlu ile ilgili yargıdan adil bir karar bekliyoruz’
﻿Ali Babacan’dan İmamoğlu’na destek ‘İmamoğlu ile ilgili yargıdan adil bir karar bekliyoruz’
﻿Ali Babacan’dan İmamoğlu’na destek ‘İmamoğlu ile ilgili yargıdan adil bir karar bekliyoruz’
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.