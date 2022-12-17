17 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Anadolu Efes sonunu getiremedi

EuroLeague'nin 14. haftasında Anadolu Efes, Partizan ile karşılaştı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 00:23
Takip Et

EuroLeague'de Anadolu Efes Partizan'a mağlup oldu

Anadolu Efes sonunu getiremedi
+
Aa
-

THY EuroLeague'in 14. hafta mücadelesinde Anadolu Efes deplasmanda Partizan ile karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes mücadeleden 82-79 mağlup ayrıldı ve üst üste ikinci yenilgisini aldı.

İşte periyot sonuçları;
1.PERİYOT SONUCU: Partizan 14-10 Anadolu Efes

2.PERİYOT SONUCU Partizan 28-37 Anadolu Efes

3.PERİYOT SONUCU Partizan 53-54 Anadolu Efes

4.PERİYOT SONUCU: Partizan 82-79 Anadolu Efes

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
1
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
2
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
3
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
4
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
5
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
6
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
7
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿İklim değişikliğinin ölümcül sonuçları
﻿İklim değişikliğinin ölümcül sonuçları
﻿İklim değişikliğinin ölümcül sonuçları
﻿Esenyurt'ta 47 öğrenci gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı
﻿Esenyurt'ta 47 öğrenci gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı
﻿Esenyurt'ta 47 öğrenci gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı
﻿SGK’dan ilaç kararı. Rapor süreleri uzatıldı
﻿SGK’dan ilaç kararı. Rapor süreleri uzatıldı
﻿SGK’dan ilaç kararı. Rapor süreleri uzatıldı
﻿Zelenskiy: Rusya'nın birkaç büyük saldırı için yeterli füzesi var
﻿Zelenskiy: Rusya'nın birkaç büyük saldırı için yeterli füzesi var
﻿Zelenskiy: Rusya'nın birkaç büyük saldırı için yeterli füzesi var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.