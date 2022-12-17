Anadolu Efes sonunu getiremedi

THY EuroLeague'in 14. hafta mücadelesinde Anadolu Efes deplasmanda Partizan ile karşı karşıya geldi.
Anadolu Efes mücadeleden 82-79 mağlup ayrıldı ve üst üste ikinci yenilgisini aldı.
İşte periyot sonuçları;
1.PERİYOT SONUCU: Partizan 14-10 Anadolu Efes
2.PERİYOT SONUCU Partizan 28-37 Anadolu Efes
3.PERİYOT SONUCU Partizan 53-54 Anadolu Efes
4.PERİYOT SONUCU: Partizan 82-79 Anadolu Efes
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