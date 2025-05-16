İmamoğlu'nun tutukluluğu hakkında flaş gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında yürütülen “mali suçlar” soruşturmasında aylık tutukluluk incelemesi tamamlandı.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, İmamoğlu ve diğer şüphelilerin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ÇOK SAYIDA İSİM İÇİN DEĞERLENDİRME

23 Mart’ta tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Fatih Keleş, Buğra Gökçe, Serdar Haydanlı ve Ali Nuhoğlu’nun da bulunduğu şüpheliler için aylık tutukluluk değerlendirmesi yapıldı.

İmamoğlu, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla yapılacak duruşmaya katılmamak için dilekçe verdi. Diğer tutuklular ise SEGBİS üzerinden duruşmaya bağlanarak tahliye talebinde bulundu.

Sulh Ceza Hakimliği, 'şüphelilere isnat edilen suçların ağırlığı', 'delillere müdahale edilme ihtimali ve tanıklar ya da mağdurlar üzerinde baskı yapılabileceği' gibi gerekçelerle tutukluluğun devamına hükmetti.

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