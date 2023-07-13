IMF onayladı, Pakistan temerrüde düşmekten kurtuldu

Editör: İsa Karaarslan

Uluslararası Para Fonu, Pakistan'ı borç geri ödemelerinde temerrüde düşmekten bir hareketle, Pakistan için çok beklenen 3 milyar dolarlık bir kurtarma paketini onayladı.

IMF, yürütme kurulunun Pakistan'ın ekonomik istikrar programını desteklemek için dokuz ay boyunca fonları serbest bırakma anlaşmasını onayladığını söyledi.

Duyuru, IMF'nin Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif, Maliye Bakanı Ishaq Dar ve diğer yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından, plan üzerinde anlaşmaya varılmasından sonra geldi.

IMF, 2023 mali yılında "düzenleme Pakistan için zorlu bir ekonomik dönemeçte geliyor. Zor bir dış ortam, yıkıcı seller ve yanlış politika adımları büyük mali ve dış açıklara, yükselen enflasyona ve aşınmış rezerv tamponlarına yol açtı" ifadelerini kullandı.

Daha sonra IMF başkanı Kristalina Georgieva yaptığı açıklamada, “Pakistan ekonomisi geçen yıl önemli şoklardan, özellikle de sellerin şiddetli etkilerinden, emtia fiyatlarındaki büyük dalgalanmadan ve dış ve iç finansman koşullarındaki sıkılaşmadan kaynaklanan şoklardan sert bir şekilde etkilendi" dedi.

Başbakan Şerif ise, hükümetin ekonomiyi istikrara kavuşturma çabalarında ileriye doğru atılmış büyük bir adım olduğunu söyleyerek IMF kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.