IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

IMF'den büyüme tahmini

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun temmuz sayısını "Küresel Ekonomi Zor Bir Durumda" başlığıyla duyurdu. Raporda, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisi 2024 yılı için değişmedi. Yüzde 3,2 olarak kayıtlara geçti.

IMF'nin raporuna göre küresel ekonominin gelecek yıl ise yüzde 3,3 oranında büyümesi tahmin edildi.

Hizmet enflasyonunun, dezenflasyondaki ilerlemeyi geciktirdiği ve bunun da para politikasının normalleşmesini zorlaştırdığı kaydedilen raporda, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ve artan ticari gerilimler ile politika belirsizliği bağlamında faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması ihtimalinin arttığı ifade edildi.

Raporda, bu riskleri yönetmek ve büyümeyi korumak için politika bileşiminin fiyat istikrarını sağlayacak ve azalan tamponları yenileyecek şekilde dikkatli bir şekilde sıralanması gerektiği vurgulandı.

IMF'DEN TÜRKİYE TAHMİNİ YÜZDE 3,6 OLDU

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,6 ve gelecek yıl yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

IMF nisan ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3,1 ve 2025'te yüzde 3,2 büyümesini öngörmüştü.

ABD EKONOMİSİ BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

IMF yayınladığı raporda, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi 2024 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya düşürdü. IMF ABD ekonomisinin gelecek yıla ilişkin tahminini ise 1,9'da sabit tuttu. Yayınlanan rapora göre Euro Bölgesi'ndeki büyüme tahmini ise yüzde 0,8'den yüzde 0,9'a yükseltildi.

IMF Çin ekonomisinin büyüme beklentisini ise yükseltti. Büyüme beklentisi bu yıl için yüzde4,6'dan yüzde 5'e çıkardı.