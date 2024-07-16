Esnafa bir üzücü haber daha! 10 bin liraya çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detayları ortaya çıkmaya başladı. Teklifte kurumlara ek vergiler getirildiği ortaya çıktı.

AKP Grupu Başkanı Abdullah Güler'in duyurduğu Vergi Kanunu'yla ilgili teklif 53 maddeden oluşuyor. Teklifte vergi mevzuatı, sosyal güvenlik ve bazı kanunlarda düzenlemeler öngörüyor.

KÜRESEL ŞİRKETLERE YENİ VERGİLER GELİYOR

Kısa vadeli prim oranının yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarıldığını açıklayan AKP'li Güler'e göre Yap-İşlet-Devret modelinin uygulandığı projelerdeki kazançlardan yüzde 30 Kurumlar Vergisi alınacak.

"Küresel şirketlerin Türkiye'den elde ettikleri gelire yüzde 15 asgari kurumlar vergisi getireceğiz" diyen Güler yurt içi şirketlerin Kurumlar Vergisi'nin yüzde 10 olarak belirlendiğini duyurdu.

Güler ayrıca şunları söyledi.

"Kurumlar vergisi kanununda düzenleme yapılarak, taşınmazlara yatırım yapan fon ve ortaklıkların, ticari mal niteliğinde olanlar dahil sahip oldukları taşınmazlardan elde ettikleri kazançlara sağlanan istisna, elde edilen bu kazançların yüzde 50’sinin maddede öngörülen süre içerisinde ortaklarına kar payı olarak dağıtılması şartına bağlanmaktadır."

SİGARADAKİ MAKTU VERGİYE DÜZENLEME

Teklifte tütün mamullerinden alınmakta olan maktu vergi tutarına dair asgari maktu tutarındaki yüzde 20'sine kadar olan sınırlandırma kaldırıldığı açıklandı. Bu da sigarada vergi artırılabilir, yeni zamlar her an yola çıkabilir yorumunun yapılmasına neden oldu.

GELİRE SIKI TAKİP

Hasılat denetimlerinde beyanla yüzde 20 fark bulunan işletmelerden asgari gelir vergisi alınacağını açıklayan Abdullah Güler, "Gelir beyanı ile hasılatı arasında yüzde 20 fark olan mükellefler izaha davet edilecek. Vergi affını uzlaşma kapsamı dışına çıkartıyoruz. Yat limanlarında verilen hizmetlerde vergi istisnası kaldırılacak" dedi.

FATURA CEZALARI ARTIŞ BÜYÜK OLDU

AKP'nin teklifinde fatura vermemenin cezası uçtu gitti. Teklifteki kayıt dışılıkta mücadele kapsamında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 353'ncü maddesine göre kesilen özel usulsuzluk cezaları artırıldı. Ayrıca, bazı fiillerin tekrarında uygulanacak ceza tutarları artırılmaktadır.

Örneğin; Fatura verilmemesi ve alınmaması, ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmemesi hallerinde uygulanan 3.400 TL ceza tutarı 1. Tespitte 10.000 TL olarak uygulanacak, daha sonraki tespitlerde ceza tutarı yükseldikçe yükselecek.

FİŞ ALMAYANLARA DA CEZA GELİYOR

Ayrıca bu belgeleri almak zorunda olanlara da ceza kesilmesi yönünde düzenleme yapılmakta,

ancak, 5 iş günü içinde belge düzenlenmediğini idareye bildiren alıcılara ceza kesilmeyecek.