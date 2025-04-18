IMF'den Ürdün’e dev destek

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ürdün’e 130 milyon dolarlık yeni bir ödeme gerçekleştirdi. Bu destek, Ocak 2024’te onaylanan 1,2 milyar dolarlık genişletilmiş fon kolaylığı programı kapsamında yapıldı. IMF, bu hamleyle Ürdün’ün ekonomik yönetimine olan güvenini yineledi. Bölgedeki jeopolitik zorluklara rağmen ekonomideki istikrar, bu güvenin temel dayanağı olarak gösteriliyor.

EKONOMİK DAYANIKLILIK POLİTİK BAŞARIYLA GÜÇLENİYOR

IMF raporuna göre Ürdün ekonomisi 2024 yılı boyunca gösterdiği dirençle dikkat çekti. Uygulanan etkili ekonomik politikalar ve uluslararası yardımlar sayesinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yüzde 2,5 oranında büyüme gösterdi. Enflasyon ise yüzde 2’nin altında kalarak fiyat istikrarı açısından olumlu bir tablo çizdi. Bu sonuçlar, Ürdün’ün ekonomik planlamasının başarıyla yürütüldüğüne işaret ediyor.

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BÜTÇE HEDEFLERİ TUTARKEN TURİZM DARBE ALDI

Ülkenin bütçe açığı, gelirlerdeki düşüşe rağmen hedeflendiği gibi tutuldu. Ancak, turizm gelirlerindeki azalma nedeniyle cari açık yüzde 5,9’a yükseldi. Bu durum, bölgedeki belirsizliklerin Ürdün’ün dış ticaret dengesini etkilediğini gösteriyor. Yine de genel ekonomik göstergeler olumlu seyrini sürdürüyor.

2025 TAHMİNLERİ UMUT VADEDİYOR

IMF, 2025 yılına dair büyüme beklentilerini yüzde 2,7 olarak açıkladı. Bu iyimser tahmin, özellikle yurt içi ekonomik faaliyetlerdeki canlanma, turizmde beklenen toparlanma ve yatırım hacmindeki artışa dayanıyor. Enflasyonun yine düşük seviyelerde seyretmesi bekleniyor. Ürdün Merkez Bankası’nın para politikasındaki kararlılığı ve döviz kuru sabitliğine olan bağlılığı, bu beklentileri destekliyor.

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BANKACILIK SEKTÖRÜ SAĞLAM DURUYOR

Ürdün’ün bankacılık sektörü sağlam yapısıyla dikkat çekiyor. Finansal sistemin genel olarak dirençli ve likit olması, ekonomik dalgalanmalara karşı ülkeye önemli bir avantaj sağlıyor. Ayrıca bankaların denetim mekanizmalarının kuvvetli olması, sektöre duyulan güveni artırıyor.

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UZUN VADEDE BÜYÜME YÜZDE 3'ÜN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

IMF değerlendirmesine göre Ürdün ekonomisi uzun vadede yüzde 3’ün üzerinde bir büyüme potansiyeline sahip. Bu beklentinin ardında, bölgesel ekonomik entegrasyonun artması ve büyük ölçekli yatırım projelerinin devreye girmesi yatıyor. Özellikle enerji, ulaşım ve dijital dönüşüm alanlarındaki yatırımlar, Ürdün’ün ekonomik gücünü daha da pekiştirebilir.