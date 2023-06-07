İmran Han'ın tutuklanmasını protesto etmişti. Gözaltına altındaki ABD vatandaşı için konsolosluk erişimi talep edildi

ABD Pakistan hükümetinden gözaltına alınan ABD vatandaşı protestocu Hatice Şah'a, konsolosluk erişimi sağlanmasını istedi.

İmran Han'ın tutuklanmasını protesto etmişti. Gözaltına altındaki ABD vatandaşı için konsolosluk erişimi talep edildi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Pakistan'da 9 Mayıs’ta eski Başbakan İmran Han'ın tutuklanmasının ardından başlayan gösterilerde Lahor'daki kolordu komutanının evine saldırmakla suçlanan ve gözaltına alınan ABD vatandaşı moda tasarımcısı Hatice Şah'a, konsolosluk erişimi sağlanmasını istedi.

Geo News televizyonundaki habere göre, Sözcü Patel, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Şah'ın çifte vatandaşlığa sahip olduğunu ve Pakistan hükümetiyle bu konuda doğrudan ilişki kurmaya devam edeceklerini söyledi.

Patel, Pakistan'dan Şah'a konsolosluk erişimi verilmesini talep ederek, ABD'nin tüm uygun desteği sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

Eski Başbakan Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) destekçisi ve moda tasarımcısı Hatice Şah, 9 Mayıs'taki gösterilerde Lahor'daki kolordu komutanının evine saldırmakla suçlanarak 23 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.

- Han'ın tutuklanması ve protestolar

Pakistan'da eski Başbakan Han'ın yolsuzlukla suçlandığı dava sebebiyle 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Gösterilerde çok sayıda özel ve kamu mülkü zarar görmüş, polis araçları ateşe verilmişti. Protestolarda, Ravalpindi'deki Genelkurmay Başkanlığı dahil farklı şehirlerdeki askeri kurumlar da hedef alınmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 11 Mayıs'ta, Han'ın tutuklanmasının yasa dışı olduğunu belirterek, bir an önce tahliye edilmesine hükmetmiş, Han, 12 Mayıs'ta kefaletle serbest bırakılmıştı.

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