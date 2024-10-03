İnanılmaz bir şey! İlk ameliyatta 8 platin takıldığını öğrendi

İddaya göre, Antalya'da çiftçilikle uğraşan 42 yaşındaki Metin Gökmen'in, Isparta'da bel ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanede başına gelmeyen kalmadı.

İLK AMELİYATTA 8 PLATİN TAKILDI

Antalya'da çiftçilikle uğraşan Metin Gökmen (42), Isparta'da bel ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanedeki doktorların ameliyat olması gerektiğini söylemesi üzerine operasyon geçirdi. Şikayeti geçmeyen Gökmen, aynı hastanede olduğu ikinci ameliyat sonrası doktorunun "Vücudun kabul etmediği için platinleri çıkardık" demesiyle, ilk ameliyatta 8 platin takıldığını öğrendi. Bu operasyon sonrası da sağlığına kavuşamayan Gökmen, kendisini ameliyat eden doktorlar hakkında rızası dışında platin takıldığını belirterek, suç duyurusunda bulundu. Hastaneden konuya ilişkin açıklama yapılmadı

Aksu ilçesinde çiftçilik yapan 3 çocuk babası Metin Gökmen, belindeki ağrı geçmeyince iş için bulunduğu Isparta'da özel bir hastaneye gitti. Burada Op. Dr. Okan G.'ye muayene olan Gökmen, doktorun kendisine belindeki ağrının sinir sisteminden kaynaklandığını ve ameliyat olması gerektiğini söylemesi üzerine ameliyat olmaya karar verdi. 18 Ocak'ta beyin ve sinir cerrahları Op. Dr. Okan G. ve Op. Dr. Ümit D.'nin girdiği operasyonda, iddiaya göre Gökmen'e bilgi verilmeden vücudunun çeşitli bölgelerine 8 platin takıldı.

RIZASI DIŞINDA PLATİN TAKILDI

Ameliyattan sonra sağ ayağında şiddetli ağrı hisseden ve yürüyemeyen Gökmen, aynı hastanede 22 Ocak'ta bir kez daha ameliyat edildi. Ameliyattan sonra Metin Gökmen'in vücudundaki 8 platin çıkartıldı. Ameliyatın ardından Op. Dr. Okan G.'nin, vücudunun platinleri kabul etmediğini söylemesi üzerine Gökmen, kendisine platin takıldığını öğrendi. Metin Gökmen, rızası dışında vücuduna platin taktığını belirttiği doktorlar Okan G. ve Ümit D. hakkında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İkinci ameliyatın ardından yine yürüyemeyen Gökmen, bu kez 29 Ocak'ta Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde özel bir hastanede ameliyat oldu. Bu ameliyat sonrası da şikayetleri devam eden Gökmen, 5 Şubat'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat sonrası yürümeye başladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan testlerde, Gökmen'de Hepatit B virüsüne rastlandı.

'SİNİR SIKIŞMASI SONUCU SAKAT KALACAĞIMI SÖYLEDİ'

Metin Gökmen, "Bana platin takılacağı bilgisi verilmedi. İkinci ameliyatı olduk, doktor platinleri bana gösterdi. "Hocam bu nedir" dedim. "Vücudun platinleri kabul etmedi" dedi. 6 gün sonra ayağım yine ağrımaya başladı. "Hocam bu ne olacak" dedim. "Dokuların basınca maruz kalmış" dedi. 3'üncü ameliyata beni ikna etti. Bu operasyonu başka bir hastanede geçirdim. Akdeniz Üniversitesi'nden bir profesörle görüştüm, oraya sevkimizi istedik" dedi.

'HEPATİT B VİRÜSÜ KAPTIĞIMI ÖĞRENDİM'

4'üncü ameliyatı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu aktaran Gökmen, "Orada yapılan test sonucu, Hepatit B virüsü kaptığımı öğrendim. Virüs nedeniyle 1 hafta ameliyat olamadım çünkü vücuduma yüksek derecede anestezi verildiği söylendi. Zaten ağrılar bunun yüzünden olmuş. Tekrar ameliyat oldum, yürüme ihtimalim çok düşüktü. Şu an zor da olsa yürüyorum ama yüzde 50 engelli kaldım" diye konuştu.

'SORUŞTURMA BAŞLADI"

Çorabını bile eşinin giydirdiğini belirten Metin Gökmen "Savcılık suç duyurusunu kabul etti ve soruşturma başladı. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın bu hastaneyi denetlemesi için elimden ne geliyorsa yapacağım, tüm evrakım elimde, taktıkları platinlerin hepsini saklıyorum" dedi. Hastaneden konuya ilişkin açıklama yapılmadı (DHA)