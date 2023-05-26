Muharrem İnce ikinci turda tarafsız kalınca Naim Babüroğlu, İnce'nin hassas noktasını açıkladı

Yeniçağ yazarı ve emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ikinci turda kimseyi desteklememesine değinerek İnce'nin hassas noktasını açıkladı.

Muharrem İnce ikinci turda tarafsız kalınca Naim Babüroğlu, İnce'nin hassas noktasını açıkladı

Editör: Özlem KIRAL

Memleket Partisi'nde MYK toplandı. Memleket Partisi'nin, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde herhangi bir adayı destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin kararı belli oldu.

Muharrem İnce'nin, "Çekildiğimizde hangi noktadaysak oradayız. Açık bir destek bildirmeyeceğiz" dediği ifade edildi.

Yeniçağ yazarı ve emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin bu tutumunu eleştirdi.

"SİYASİ TARİH AÇISINDAN İBRET VERİCİ"

Memleket Partisi ve dolayısıyla Muharrem İnce’yi eleştiren Babüroğlu “MP, böylece emeklemeden tarihte bir-iki cümleyle yerini aldı. Siyasi tarih açısından İbret verici.” ifadelerini kullandı.

CHP’den ayrılarak Bayar ve Menderes’in Demokrat Parti’yi kurmalarını hatırlatan Babüroğlu, “DP, CHP’ye adeta düşman oldu; Atatürk devrimlerini dozerle ezdi. -Bugün, Memleket Partisi (MP) kurucuları CHP’den ayrıldı. Cumhuriyet tarihinin en kritik seçiminde, sağ-sol-milli siyasi yelpazeler CHP’ye desteğini açıklarken; CHP’den doğan MP, CHP’yi yalnız bıraktı” dedi.

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