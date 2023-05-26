Atatürk son sayfaya geldiğinde bu sözde sesi titredi. Oysa Nutuk'u okuması 6 gün sürmüş ve sesi hiç titrememişti

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Atatürk’ün Nutuk’u okurken sesinin titrediği o andaki sözleri paylaştı.

Atatürk son sayfaya geldiğinde bu sözde sesi titredi. Oysa Nutuk'u okuması 6 gün sürmüş ve sesi hiç titrememişti

Editör: Ayşe Memiş

Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri Cumhuriyettir. Ama yazdıkları kitaplar içinde Nutuk muhteşem bir edebi eserdir. Atatürk Nutuk’u 15 Ekim 1927 Cumartesi günü okumaya başlar.

Millî Mücadele'nin, İstiklal Savaşı'nın ve devrimin belgesi öyküsü olan Nutuk’u Atatürk günde 6 saat okur ve 6 günde tamamlar. Bir giriş konuşması yapar ve bu konuşmada, Nutuk''u neden yazdığını açıklar.

Yeniçağ yazarı ve emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Nutuk’la ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaştı.

Babüroğlu Atatürk’ün Nutuk’u okurken sesinin titrediği o andaki sözleri açıkladı.

Babüroğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

Atatürk, NUTUK’u 6 günde okur. Sesi hiç titremez. Son sayfaya geldiğinde bu sözde sesi titrer, duygulanır:

“Bugün ulaştığımız sonuç, asırlardan beri çekilen millî felâketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu sonucu, Türk gençliğine emanet ediyorum.” -Evet, bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedeli… -Ve şimdi hiç bir bedel ödememiş sığınmacılar/göçmenler, bu aziz vatanın kaderini belirleme hakkına sahip oldular.

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ATATÜRK UYARMIŞ

Atatürk önceden sığınmacı konusunda uyarılarda bulunmuş ama şuanda sığınmacılar Türkiye'nin her yerine dağıldı. Muhalefet Suriyeli sığınmacıları vatanlarına gönderme planı yaparken iktidarın ise, "Suriyeli kardeşlerimizi gönderemeyiz, cehennemde yanarız" sözleriyle yasa dışı yollardan sığınmacıların ülkeye dağılmasına göz yumuyor.

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