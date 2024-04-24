İnci Taneleri’ne Yılmaz Erdoğan’ın kızı geliyor

Kanal D’nin en yüksek reytingli dizisi olan ve yayınlandığı günden beri sosyal medyada gündem olan İnci Taneleri dizisine yeni bir oyuncu katılacak.

Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem karakterini canlandıracak oyuncu için Sera Kutlubey ile anlaşıldı.

Zalim İstanbul adlı diziyle üne kavuşan Sera Kutlubey, İnci Taneleri’nde Nehir adında bir karakteri canlandıracak.

BKM imzalı, ilk bölümü 25 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri’nin başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka paylaşmaktadır.