İncirlik Üssü'nde İsrail'i protesto edenlerin saldırısına uğrayan Türk polislerinin aracı

Adana'da bulunan İncirlik Üssü'ne İsrail'i protesto etmek için giden Filistin savunucu vatandaşların saldırısına uğrayan Türk polislerinin aracının son hali sosyal medyada gündem oldu
06 Kasım 2023 Pazartesi
Adana'da bulunan İncirlik Üssü'ne İsrail'i protesto etmek için giden Filistin savunucu vatandaşların saldırısına uğrayan Türk polislerinin aracının son hali sosyal medyada gündem oldu
Adana'da bulunan İncirlik Üssü'ne İsrail'i protesto etmek için giden Filistin savunucu vatandaşların saldırısına uğrayan Türk polislerinin aracının son hali sosyal medyada gündem oldu