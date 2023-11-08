İsrail'i protesto eden bir vatandaş Esenyurt’ta Burger King'e saldırdı. Camları balyozla kırdı

İsrail’in Filistin’e saldırıları devam ediyor. Saldırılarda binlerce sivil hayatını kaybetti. Türkiye dahil birçok ülkede İsrail’i boykotlar da başladı. Türkiye’de İsrail’e ait bazı restoran zincirleri ve malları da boykot ediliyor.

Olay, saat 22.00 sıralarında Esenyurt meydanında yaşandı. İddiaya göre, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösteren Y.Y., meydandaki Burger King restoranına geldi.

Şubenin önünde bulunan şerit ayağını alan Y.Y., şubenin camlarını kırdı. Camları kırarken, "Saldırıların hesabını vereceksiniz. Sizi daha yasaklamadılar mı" şeklinde ifadeler kullandı.

Restoran çalışanları durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Y.Y.'yi, gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Esenyurt polis merkezine götürüldü.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelinin fast food restoranın camlarını kırma anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde şüphelinin elindeki demir parçasıyla camlara vurduğu görülüyor. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.