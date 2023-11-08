İsrail'i protesto eden bir vatandaş Esenyurt’ta Burger King'e saldırdı. Camları balyozla kırdı

Esenyurt’ta İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösteren bir vatandaş bir restoran zinciri olan Burger King'e saldırdı.

KAYNAK: DHA
İsrail'i protesto eden bir vatandaş Esenyurt’ta Burger King'e saldırdı. Camları balyozla kırdı

İsrail’in Filistin’e saldırıları devam ediyor. Saldırılarda binlerce sivil hayatını kaybetti. Türkiye dahil birçok ülkede İsrail’i boykotlar da başladı. Türkiye’de İsrail’e ait bazı restoran zincirleri ve malları da boykot ediliyor.

Olay, saat 22.00 sıralarında Esenyurt meydanında yaşandı. İddiaya göre, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösteren Y.Y., meydandaki Burger King restoranına geldi.

Şubenin önünde bulunan şerit ayağını alan Y.Y., şubenin camlarını kırdı. Camları kırarken, "Saldırıların hesabını vereceksiniz. Sizi daha yasaklamadılar mı" şeklinde ifadeler kullandı.

esenyurtta-restoran-zincirinin-subesine-saldiri-6834-dhaphoto1.jpg

Restoran çalışanları durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Y.Y.'yi, gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Esenyurt polis merkezine götürüldü.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelinin fast food restoranın camlarını kırma anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde şüphelinin elindeki demir parçasıyla camlara vurduğu görülüyor. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

esenyurtta-restoran-zincirinin-subesine-saldiri-6834-dhaphoto2.jpg

esenyurtta-restoran-zincirinin-subesine-saldiri-6834-dhaphoto6.jpg

İlgili Haberler
Merkez Bankası'ndan bir döviz adımı daha
İncirlik Üssü'nde İsrail'i protesto edenlerin saldırısına uğrayan Türk polislerinin aracı
İncirlik Üssü'nde İsrail'i protesto edenlerin saldırısına uğrayan Türk polislerinin aracı
İstanbul'da McDonalds şubesine fareli saldırı: "Müslümanların etlerini değil bu fareleri yiyin"
İstanbul'da McDonalds şubesine fareli saldırı: "Müslümanların etlerini değil bu fareleri yiyin"
McDonald's şubesine fareli saldırı
Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Son Haberler
Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın çıktı Gündem
Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın çıktı
6.9 büyüklükteki depremin ardından tsunami tehlikesi doğdu Dünya
6.9 büyüklükteki depremin ardından tsunami tehlikesi doğdu
Euro ve Dolar yeni güne böyle başladı Ekonomi
Euro ve Dolar yeni güne böyle başladı
Hamas İsrail askerleriyle çatışma görüntülerini paylaştı Dünya
Hamas İsrail askerleriyle çatışma görüntülerini paylaştı
Merkez Bankası'ndan bir döviz adımı daha Ekonomi
Merkez Bankası'ndan bir döviz adımı daha
G7 Ukrayna'ya desteği ve Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları sürdürecek Dünya
G7 Ukrayna'ya desteği ve Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları sürdürecek
Fatih Altaylı Dilan Polat hakkında neler açıkladı Gündem
Fatih Altaylı Dilan Polat hakkında neler açıkladı