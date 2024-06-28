İndirim için uzun kuyruklar oluştu

Kemal Güneş Caddesi’nde bulunan mağazanın duyurduğu indirim, sabah erken saatlerden itibaren vatandaşların mağaza önünde toplanmasına yol açtı.

Mağaza açılış saatinden önce gelen vatandaşlar, indirimli ürünlerden faydalanabilmek için sıraya girdi. Yoğun ilgi nedeniyle mağaza önünde metrelerce kuyruk oluştu. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar, mağaza açıldığında hızla içeri girerek ürünleri kapmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar, mağazanın içindeki yoğunluktan dolayı ürünlere ulaşmakta zorluk çekerken, diğerleri istedikleri ürünleri alabilmek için sabırla sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Mağaza yetkilileri, yoğun ilgiye karşı hazırlıklı olduklarını ve müşterilere en iyi hizmeti sunmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

İndirim nedeniyle yaşanan yoğunluk, hem mağaza içindeki hareketliliği artırdı hem de cadde üzerindeki trafik akışını etkiledi. Güvenlik görevlileri, düzeni sağlamak ve olası taşkınlıkları önlemek için mağaza çevresinde önlem aldı.