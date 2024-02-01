Üniversite mezunları yoksullaşıyor. TÜİK açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz günlerde 2023 yılı Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri ile Gelir Dağılımı İstatistiklerini yayınladı.

ORTA GELİRLİLER YOK OLUYOR

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), bu istatistikler üzerinde yaptığı analizde "Türkiye'de gelir eşitsizliğinin arttığı, orta gelirli insanların daha da yoksullaştığı" sonucuna vardı.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARI GELİR KAYBI YAŞAMAKTA

Eğitim düzeyleri arasındaki gelir farklılıkları incelendiğinde yükseköğretim mezunlarının diğer eğitim düzeylerine göre gelir kaybı yaşadıkları görülmekte. TEPAV'ın değerlendirmesine göre, yükseköğretim mezunlarının ortalama geliri 2012 yılında lise mezunlarına göre yüzde 77 daha yüksek iken, bu fark 2022'de sadece yüzde 38'e düştü. Bu durum, yükseköğretime giriş motivasyonu konusunda soru işaretlerini gündeme getiriyor.

İŞVEREN-İŞÇİ MAKASI AÇILIYOR

İşverenlerle çalışanlar arasındaki gelir farkına ilişkin TÜİK verileri ve TEPAV analizi, işçilerin gelirlerinin işverenlere göre azaldığını gösteriyor. Ortalama bir işverenin 2020 yılındaki ana iş geliri, ücretlilerin ortalama gelirinin 2,91 katı iken, bu oran 2022 yılında 3,97 katına çıktı. Ayrıca serbest meslek sahiplerinin ortalama ana iş geliri, 2020'den bu yana ilk kez ücretlilerin ortalama gelirinin üzerinde gerçekleşti.