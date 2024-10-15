MSB duyurdu: Milli Anadolu Ankası-2024 Tabikatı'nın tamamlandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli unsurların katılımı ile icra edilen Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı başarıyla tamamlandı." ifadesi kullanıldı.
Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen tatbikat kapsamında, komuta kontrol süreçlerini geliştirme, personel kurtarma görev kuvveti unsurlarıyla pilotların eğitim seviyelerini artırma, hayatta kalma, kaçma ve kurtulma usullerini geliştirme ile katılımcılar arasındaki ortak çalışabilirliği artırma konularında eğitimler yapıldı.
????3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 15, 2024
????️30 Eylül-11 Ekim 2024
Millî unsurların katılımı ile icra edilen Millî Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı başarıyla tamamlandı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/CAhYttLzUI
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