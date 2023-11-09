İneğe içki içirip videoya çektiler. Cezaları belli oldu

Sakarya'da ineğe içki içirip, bu anları kaydı altına alan 4 şüpheli, serbest bırakıldı. Şüphelilere kaymakamlıkça toplam 18 bin 216 TL idari para cezası kesildi.

KAYNAK: DHA
İneğe içki içirip videoya çektiler. Cezaları belli oldu

Akyazı ilçesine bağlı Yazılıgürgen Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hayvan alım satım işi ile uğraşan E.B., İ.A., Ö.B., ve R.B., bir ineğe içki içirip, o anları kayda aldı. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. Bunun üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. 4 şüpheli, savcılık talimatı ile polis ekiplerince gözaltına alındı.

18 BİN 216 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Şüpheliler, emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası 4 şüpheli, serbest bırakıldı. Akyazı Kaymakamlığı'nca da bu kişilere toplam 18 bin 216 TL idari para cezası kesildi.

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