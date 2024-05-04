İneğin yavrusunu doğurmasına yardım eden adama teşekkürü görenleri duygulandırdı

Buzağıyı doğururken zorlanan inek, çiftçinin kendisine yardım etmesiyle yavrusuna kavuştu. Doğumun ardından, inek adeta minnettarlığını göstermek için başını adamın koluna yasladı, yaladı. Kendi dilinde teşekkür etti.

Bu duygusal anlar, tarladaki diğer işçiler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Video, izleyenlerin yüreklerini ısıttı ve doğanın güzelliklerini bir kez daha hatırlattı. İnsan ve hayvan arasındaki bu özel bağ, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve paylaşım rekorları kırdı.