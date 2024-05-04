İneğin yavrusunu doğurmasına yardım eden adama teşekkürü görenleri duygulandırdı

Kaynak: Haber Merkezi
İneğin yavrusunu doğurmasına yardım eden adama teşekkürü görenleri duygulandırdı
Buzağının doğumu sırasında yardım eden adamın kolunu yalayarak teşekkür eden inek görenleri duygulandırdı!

Buzağıyı doğururken zorlanan inek, çiftçinin kendisine yardım etmesiyle yavrusuna kavuştu. Doğumun ardından, inek adeta minnettarlığını göstermek için başını adamın koluna yasladı, yaladı. Kendi dilinde teşekkür etti.

Bu duygusal anlar, tarladaki diğer işçiler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Video, izleyenlerin yüreklerini ısıttı ve doğanın güzelliklerini bir kez daha hatırlattı. İnsan ve hayvan arasındaki bu özel bağ, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve paylaşım rekorları kırdı.

Son Haberler
İYİ Partili Başkandan 'buğday' açıklaması: Üretimi de üreticiyi de bitirir Gündem
İYİ Partili Başkandan 'buğday' açıklaması: Üretimi de üreticiyi de bitirir
Uşak’ta yabancı uyrukluların nikah ücretlerine yeni tarife: 21 kat zam Gündem
Uşak’ta yabancı uyrukluların nikah ücretlerine yeni tarife: 21 kat zam
Yatırımcının uzun zamandır takip ettiği çelik devi halka arz oluyor. Koç Metalurji kaç lot verecek Ekonomi
Yatırımcının uzun zamandır takip ettiği çelik devi halka arz oluyor. Koç Metalurji kaç lot verecek
Sınırdan geçerken öleni duydunuz mu? Gündem
Sınırdan geçerken öleni duydunuz mu?
Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin ayrıntıları ortaya çıktı: Konum bilgisini komiser vermiş Gündem
Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin ayrıntıları ortaya çıktı: Konum bilgisini komiser vermiş
Başkan Özarslan’dan muhtarlara 3 ahit Yazarlar
Başkan Özarslan’dan muhtarlara 3 ahit
Siyasette Yumuşama Yazarlar
Siyasette Yumuşama