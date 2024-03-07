INFLOW influencer projeleriyle 21 uluslararası ödül kazandı

INFLOW Kurucu Ortağı Afşın Avcı, Türkiye

’

den d

ünyaya açılan markaların sesini küresel çapta duyurmak için yenilikçi bir model benimsediklerini belirterek konuya dair şunları s

ö

yledi: “Ödü

ller

ö

nemli ve gurur verici olsa da asıl kritik nokta ülkemizdeki markaların sesini dünyaya başarıyla duyurmak. Bugün markanızı ya da kampanyalarınızı uluslararası pazarlarda duyurmak istiyorsanız, dijital dünyadan mutlaka yararlanmanız gerekiyor. Bunu yaparken de yenilikçi projeler yaratmalı, dijital dünyanın ve sosyal medyanın sıradan olmayan isimleriyle çalışmalısınız. INFLOW olarak, dünyanın

ö

nde gelen tüm influencer ve dijital fikir liderleriyle, her sekt

ö

rden marka için projeler gerçekleştiriyoruz. Markanın ruhuna uygun projeleri, yine kendilerinin ağırlığını ve heyecanını taşıyabilecek influencerlar ile dünyanı

n d

ö

rt bir yanında hayata geçiriyoruz.”