İnfluenza nedir? İnfluenza belirtileri neler?

Son günlerde gribal enfeksiyon ve solunum yoluyla bulaşan hastalıklarda artış gözlemleniyor. İnfluenza da genellikle kış aylarında solunum yoluyla bulaşmaktadır. Peki, influenza nedir? İnfluenza belirtileri neler?

İNFLUENZA NEDİR?

İnfluenza, grip olarak da bilinen, solunum sistemi üzerindeki bir virüsün neden olduğu bir bulaşıcı hastalıktır.

İnfluenza virüsü, Orthomyxoviridae ailesine ait üç farklı türden oluşan bir RNA virüsüdür: influenza A, influenza B ve influenza C.

İNFLUENZA BELİRTİLERİ NELER?

İnfluenza, genellikle kış aylarında salgınlar şeklinde yayılır ve solunum yoluyla bulaşır. Hastalık belirtileri genellikle aniden başlar ve şunları içerebilir:

- Yüksek ateş

- Boğaz ağrısı

- Öksürük

- Baş ağrısı

- Kas ve eklem ağrıları

- Yorgunluk ve halsizlik

İnfluenza genellikle soğuk algınlığı ile karıştırılabilir, ancak grip belirtileri daha şiddetli olabilir. Ayrıca, influenza ciddi komplikasyonlara yol açabilir, özellikle yaşlılar, çocuklar, hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler için risk daha yüksektir.

İnfluenza, sürekli olarak değişen bir virüs olduğu için her yıl farklı bir aşı gerektirir. Grip aşısı, belirli influenza virüs suşlarına karşı bağışıklık geliştirmeye yardımcı olur ve hastalığın şiddetini ve komplikasyon riskini azaltır.

Hastalığın yayılmasını önlemek için hijyen kurallarına uyulması, ellerin düzenli olarak yıkanması ve öksürük veya hapşırma sırasında ağız ve burunun kapatılması gibi önlemler alınmalıdır.

İnfluenza durumunda, semptomların hafifletilmesine yönelik tedavi ve dinlenme de önerilir. Ağır vakalarda, antiviral ilaçlar da doktor gözetiminde kullanılabilir.