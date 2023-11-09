İngiliz Bakan: Filistin meselesinde iki devletli çözümün nihai bir hedef

İngiltere'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed, Filistin meselesinde iki devletli çözümün Ortadoğu'da barış ve güvenlik için "nihai bir hedef" olduğunu söyledi.

KAYNAK: AA
İngiliz Bakan: Filistin meselesinde iki devletli çözümün nihai bir hedef

Fas resmi haber ajansı MAP'ta yer alan habere göre, resmi temasları kapsamında Fas'a gelen İngiltere'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed, başkent Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi.

Ahmed, Londra ve Rabat'ın, Filistin meselesinde "iki devletli çözümü", Ortadoğu'da barış ve güvenliğin sağlanması için nihai bir hedef olarak gördüğünü vurguladı.

İsrail devletinin Filistin devletiyle barış ve güvenlik içinde yan yana yaşadığı iki devletli çözümün olması gerektiğini ifade eden Ahmed, Fas ile İngiltere'nin, başta ABD ve Körfez ülkeleri olmak üzere en önemli müttefikleriyle bu konuda birlikte çalıştığını dile getirdi.

"Zor bir dönem ama asla umudumuzu kaybetmemeliyiz." ifadesini kullanan Bakan Ahmed, ülkesi ile Fas'ın bu duruma bir çözüm bulunması için birlikte çalıştığını aktardı.

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