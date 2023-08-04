İngiliz devi Mbappe için devreye girdi

Chelsea, PSG'de kadro dışı bırakılan Mbappe'yi kiralamak için görüşmelere başladı.

İngiliz devi Mbappe için devreye girdi

Kulübü PSG ile 2024’te bitecek olan sözleşmesini yenilemeyeceğini açıkladığı için kadro dışı bırakılan Kylian Mbappe için bir kulüp daha devreye girdi.

TÜM ŞARTLAR ZORLANIYOR
İspanyol basınının haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Chelsea bütün şartları zorlayarak Mbappe’yi kiralamak için harekete geçti.

CHELSEA BAŞKANI BİZZAT GÖRÜŞTÜ
Mbappe transferinin sadece kiralık olarak yapılabileceğinin vurgulandığı haberde Chelsea’nin sahibi Todd Boehly'nin PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile Mbappe için görüştüğü aktarıldı.

LONDRA'YA GİTMEYE SICAK BAKIYOR
Haberde ayrıca Mbappe’nin Chelsea'ye kalıcı olarak imza atmakla ilgilenmediği, ancak Londra'da bir yıl kiralık olarak kalmayı kabul etmeye açık olduğu ifade edildi.

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