İngiliz ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,2 büyüdü

İngiliz Maliye Bakanı Jeremy Hunt, "Güçlü bir ekonominin temellerini atıyoruz ve enflasyonu düşürdüğümüzde bunun meyvelerini alacağız" dedi.

KAYNAK: AA
İngiliz ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,2 büyüdü

İngiliz ekonomisi haziranda yüzde 0,5, yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 0,2 büyüdü.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre, nisanda yüzde 0,2 ve mayısta yüzde 0,1 olan büyüme haziranda yüzde 0,5'e yükseldi.

Haziranda üretimdeki büyüme yüzde 1,8 olurken, inşaat sektörü yüzde 1,6 ve hizmetler sektörü yüzde 0,2 büyüdü.

Üretim sektörü mayısta yüzde 0,3 daralmış, hizmet sektörü yine yüzde 0,2 büyümüştü.

Nisan-haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğinde ise İngiliz ekonomisi yüzde 0,2 büyüme gösterdi. Beklenti, ekonominin ikinci çeyrekte büyüme göstermeyeceği yönündeydi.

Bu yılın ikinci çeyreğinde hizmetler sektöründeki büyüme yüzde 0,1 ve üretim sektöründe yüzde 0,7 oldu.

Yılın ilk çeyreğindeki ekonomik büyüme yüzde 0,1 olmuş, İngiliz ekonomisi geçen yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 0,1 büyümüştü.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Darren Morgan, büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, ekonominin haziranda güçlü bir toparlanma gösterdiğini, yayınlar, araç satışları ve yasal hizmetler gibi farklı sektörlerdeki performansın büyümeyi desteklediğini belirtti.

Morgan, ikinci çeyrekte ise ekonomideki büyümenin daha düşük seviyede olduğunu kaydetti.

İngiliz Maliye Bakanı Jeremy Hunt, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "İngiliz ekonomisi dirençli. Dünya zorlu bir yolda, ancak IMF gelecek yıllarda bizim Fransa, Almanya ve İtalya'dan daha hızlı büyüyeceğimizi söylüyor. Güçlü bir ekonominin temellerini atıyoruz ve enflasyonu düşürdüğümüzde, bunun meyvelerini alacağız." ifadelerini kullandı.

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