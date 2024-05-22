İngiliz Gazetesinden zehir zemberek Türkiye analizi. Çok konuşulacak Mehmet Şimşek yorumu

Dünyanın en saygın ekonomi gazetelerinden biri olan Financial Times (FT), Türkiye ekonomisini değerlendirdiği bir haber yayınladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e de yer veren gazete, Şimşek’in yönettiği yeni ekonomi politikalarının üzerinden 1 yıl geçtiği halde halen enflasyon krizinin sürdüğü yorumunda bulundu.

İngiltere merkezli gazete, Türkiye ekonomisini analiz ettiği haberde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açtığı kent lokantaları hakkında gözlemler de yapılırken Türk ekonomistler Prof. Dr. Hakan Kara ve Prof. Dr. Selva Demiralp’in de görüşlerine yer verildi.

Adam Samson ve Ayla Jean Yackley imzasını taşıyan haber, "Ekonomik dönüşümün üzerinden bir yıl geçse de Türkiye'deki enflasyon krizinin şiddeti sürüyor" başlığını taşıyor.

KENT LOKANTALARINA DEĞİNİLDİ

Söz konusu haber, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun döneminde açılan kent lokantalarına ilişkin bir gözlemle başlarken, “Kent lokantasının popülaritesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin kapsamlı bir ekonomik revizyon başlattıktan bir yıl sonra yükselen enflasyonu dizginlemekte nasıl zorlandığını gösteriyor” ifadelerine yer verildi.

ASGARİ ÜCRET VURGUSU

Politika faizinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğinde, geçtiğimiz haziran ayında başlatılan ekonomik revizyondan bu yana yüzde 8,5’ten yüzde 50’ye çıkarıldığının hatırlatıldığı haberde, sıkıntısı yaşayan tüketiciler için popüler bir borçlanma yöntemi olan kredi faizlerinin ise geçen hazirandan bu yana üç katına çıkarılarak yüzde 4,25’e yükseltildiği kaydedildi.

Ayrıca, iktidarın vergileri arttırdığını ve asgari ücrete geçtiğimiz ocak ayında yapılan yüzde 49 zammın ardından tekrar ücret artışı yapılmayacağına dikkat çeken gazete, geçen hafta açıklanan kamuda tasarruf paketine de değindi.

Aynı zamanda söz konusu haberde, Mehmet Şimşek’in uyguladığı yeni ekonomi politikalarının üzerinden 1 yıl geçtiği halde, enflasyonun devam ettiği vurgusu yapıldı.

“BU ACI BİR İLAÇ”

Haberde, Koç Üniversitesi’nde görev yapan eski FED ekonomisti Prof. Dr. Selva Demiralp, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde çalışan eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara ile Derin Yoksulluk Ağı’nın Kurucusu Hacer Foggo’nun görüşlerine de yer verildi.

Demiralp, "Bu acı bir ilaç. Enflasyonla mücadelenin bedelini en çok emekliler ve düşük gelirliler ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Hacer Foggo ise dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması için gereken rakamın geçen ay 17 bin 725 liraya yükselmesiyle açlık sınırının asgari ücretin altında kaldığını belirtti ve Türkiye’nin yoksulluk sarmalı riskiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Hakan Kara ise “Enflasyon beklentileri son yıllardaki kredibilite erozyonu nedeniyle kalıcı. Finansal piyasalar enflasyondaki düşüş hikâyesini kısmen satın almış görünüyor ancak hane halkı ve küçük işletmelerin beklentileri söz konusu olduğunda durum daha da zorlaşıyor” ifadelerini kaydetti.