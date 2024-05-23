Yeni vergi geliyor. Mehmet Şimşek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet şimşek, Finansal Okuryazarlık Platformu'nun tanıtımında gerçekleştirdiği konuşmada, Türk ekonomisi ve vergi politikalarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bakan Şimşek, şirketlere asgari kurumlar vergisi getirileceğini açıklarken, bu yeni uygulamaya göre şirketler kâr ya da zararlarına bakılmaksızın yüzde 10 ile 15 arasında asgari vergi ödeyecekler.

Aynı zamanda, merkezleri başka ülkelerde olan çok uluslu şirketlerin de yüzde 15 kurumlar vergisi ödeyecekler.

Yaptığı konuşmada, borsaya ilişkin de uyarılarda bulunan Şimşek, borsada yatırım yaparken kolay yollardan para kazanmanın taşıdığı riski vurguladı ve "Birileri yüksek getiri vadediyorsa bilin ki o son derece riskli bir faaliyettir, tüyolarla hareket etmeyin" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, borsanın oyun olmadığını ve yatırım kararlarının bilgi ve analize dayalı olarak verilmesi gerektiğini ifade etti.

Enflasyon tek haneye indirildiğinde sermaye piyasalarının daha güçlü olacağını söyleyen Şimşek, mayıs ayında enflasyonun yıllık bazda zirve yapacağını fakat daha sonraları para ve maliye politikası adımlarıyla hızlı bir şekilde düşeceği öngörüsünü paylaştı.

Konuşmasında finansal okuryazarlık konusuna da değinen Şimşek, finansal okuryazarlığın müfredata eklenmesi gerektiğini ifade ederken, vatandaşların kaynaklarını heba etmek yerine sermaye piyasalarına yönlendirilmesi gerektiğini iletti.