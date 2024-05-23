Yeni vergi geliyor. Mehmet Şimşek açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yeni vergi geliyor. Mehmet Şimşek açıkladı

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında yapılan uygulamaların, enflasyon krizini çözmeye yarayıp yaramayacağına ilişkin tartışmalar sürerken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni bir vergi getirileceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet şimşek, Finansal Okuryazarlık Platformu'nun tanıtımında gerçekleştirdiği konuşmada, Türk ekonomisi ve vergi politikalarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bakan Şimşek, şirketlere asgari kurumlar vergisi getirileceğini açıklarken, bu yeni uygulamaya göre şirketler kâr ya da zararlarına bakılmaksızın yüzde 10 ile 15 arasında asgari vergi ödeyecekler.

Aynı zamanda, merkezleri başka ülkelerde olan çok uluslu şirketlerin de yüzde 15 kurumlar vergisi ödeyecekler.

ekran-goruntusu-2024-05-23-092219.pngYaptığı konuşmada, borsaya ilişkin de uyarılarda bulunan Şimşek, borsada yatırım yaparken kolay yollardan para kazanmanın taşıdığı riski vurguladı ve "Birileri yüksek getiri vadediyorsa bilin ki o son derece riskli bir faaliyettir, tüyolarla hareket etmeyin" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, borsanın oyun olmadığını ve yatırım kararlarının bilgi ve analize dayalı olarak verilmesi gerektiğini ifade etti.

ekran-goruntusu-2024-05-23-092233.pngEnflasyon tek haneye indirildiğinde sermaye piyasalarının daha güçlü olacağını söyleyen Şimşek, mayıs ayında enflasyonun yıllık bazda zirve yapacağını fakat daha sonraları para ve maliye politikası adımlarıyla hızlı bir şekilde düşeceği öngörüsünü paylaştı.

Konuşmasında finansal okuryazarlık konusuna da değinen Şimşek, finansal okuryazarlığın müfredata eklenmesi gerektiğini ifade ederken, vatandaşların kaynaklarını heba etmek yerine sermaye piyasalarına yönlendirilmesi gerektiğini iletti.

ekran-goruntusu-2024-05-23-092259.png

ekran-goruntusu-2024-05-23-092245.png

İlgili Haberler
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
İngiliz Gazetesinden zehir zemberek Türkiye analizi. Çok konuşulacak Mehmet Şimşek yorumu
Mehmet Şimşek: Piyasadan döviz almasak dolar 30 TL'nin altına gelirdi
Son Haberler
Ali Koç kararını verdi Spor
Ali Koç kararını verdi
Getir’e kimlere çökmeye çalışıyor? İş dünyası koridorlarını çalkalayan olay Ekonomi
Getir’e kimlere çökmeye çalışıyor? İş dünyası koridorlarını çalkalayan olay
Tuvalet yaparken yanmanız varsa dikkat! Uzmanlardan kritik uyarılar Sağlık
Tuvalet yaparken yanmanız varsa dikkat! Uzmanlardan kritik uyarılar
Final maçında ortalık fena karıştı Spor
Final maçında ortalık fena karıştı
Bakanlık Limak’a 15 milyon lira kira ödeyecek. Tasarruf bunun neresinde? Gündem
Bakanlık Limak’a 15 milyon lira kira ödeyecek. Tasarruf bunun neresinde?
Edirne'de 21 kaçak yakalandı Yerel Haberler
Edirne'de 21 kaçak yakalandı
Türkan Şoray herkesi korkuttu Magazin
Türkan Şoray herkesi korkuttu