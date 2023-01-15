Meteoroloji kahini Kerem Ökten Şubat Mart ve Nisan ayında olacakları açıkladı

Aralık ayına girildiğinden itibaren düzensiz seyreden ve kimi zaman kat kat giyinilmesine kimi zaman ise t-shirt ile dolaşılmasına neden olan hava durumu nedeniyle vatandaşların kafası karıştı.

Mevsimin kış olmasına rağmen gökyüzünde beliren güneşe aldanılmamasının gerekli olduğunu belirten Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, geçtiğimiz yılın Şubat, Mart ve Nisan aylarındaki hava durumlarına dikkat çekerek bu senenin de nasıl geçeceğine dair açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ökten, "2021 kışı da böyleydi. Sonra yüzümüz çok güldü. Şubat, Mart ve Nisan İstanbul'da bol yağışlı geçti. Bu senenin potansiyeli 2021'den daha iyi görünüyor. Stratosfer de çok iyi gidiyor. Az daha sabır..." ifadelerini kullandı.

Ocak ayının başından itibaren süren ve doğalgaz faturasına da yansıyan soğuk havanın etkisi hem barajlar açısından hem de tarım ürünleri açısından sıkıntılı günlerin yaşanmasına da neden oldu.

Gözler yılın ilk kar yağışına çevrilmişken Ökten'in bu açıklamalarıyla kar ve yağmur yağışlarının artacağı ortaya çıktı. Meteorolojiden de yapılan son tahminlerde ayın son haftasında sıcaklıkların düşeceği ve kar yağışlarının görülebileceği ifade edildi.