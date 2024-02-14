İngiliz mimar ve tasarımcılar Türk taşına hayran kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
İngiliz mimar ve tasarımcılar Türk taşına hayran kaldı
Türk doğal taş sektörü, İngiltere'ye işlenmiş ürün ihracatını artırmak, prestijli projelerde Türk taşlarının daha fazla kullanılması için mimarları ve tasarımcıları odağına aldı. Surface Design Show Fuarı'na katılan sektör paydaşları ziyaretçilere gövde gösterisi yaptı.

İngiltere’de mimarlar ve tasarımcıların yoğun katılım gösterdiği Surface Design Show Fuarı'na katılan Türk Doğal Taş Sektörü, mimarlar, tasarımcılar, öğrenciler ve profesyonel ziyaretçilere Türk doğal taşlarını renk ve desen zenginliklerini sundu.

Yıllık 2 milyar dolar seviyesinde dövizi Türkiye'ye kazandıran Türk doğal taşlarının uluslararası projelerde daha fazla yer alması için 2024 yılına yoğun bir pazarlama atağıyla girdiklerini dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Surface Design Show Fuarı'nda mimarlar, tasarımcılar, İtalya'dan, Hindistan'dan ve dünyanın dört bir tarafından gelen iç ve dış mekân tasarımcıları, mimarlar ve ithalatçılara başarılı bir tanıtım çalışması yaptıklarını ifade etti.

Alimoğlu, mimarlar, tasarımcılar ve ithalatçılarla kurdukları ilişkiler yanında İngiltere'de mimarlık ve tasarım okuyan Türk öğrencilerle bu organizasyon sırasında güçlü bağlar kurduklarını, bu temasların Türk doğal taş sektörünün İngiltere pazarında konumunu güçlendirmesine ve ihracat hedeflerine ulaşmasında önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

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İHRACATI 5 YILDA İKİ KATINA ÇIKARMA HEDEFİ

Alimoğlu, Londra Business Design Center'da 6-8 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenen Surface Design Show Fuarında EMİB'in standına İngiltere'de mimarlık ve tasarım eğitimi alan Türk öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

İngiltere'ye yıllık 15 milyon dolar, İngiliz Milletler Topluluğuna 100 milyon dolar seviyesinde olan doğal taş ihracatımızı 5 yıllık dönemde iki katına çıkarma hedefiyle İngiltere pazarına yönelik pazarlama ataklarının süreceğini paylaşan Alimoğlu, mimarlara 150 farklı çeşit doğal taş ve 650 renk ve desen seçeneğini sunduklarını aktardı.

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ÜNLÜ MİMAR GÖKHAN KARAKUŞ’TAN ÇİFTE PANEL

Amerika, İngiltere ve Türkiye'de çalışmalarına devam eden uluslararası mimari çevrelerde tanınmış mimar Gökhan Karakuş, fuarda iki panelde "Mimari ve Tasarımda Türk Doğal Taşı" konulu söyleşiler gerçekleştirdi. 6-8 Şubat 2024 tarihleri arasında Londra Business Design Center'da düzenlenen Surface Design Show Fuarında Ege Maden İhracatçıları Birliği'ni EMİB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şen, EMİB TİM Delegesi Burak Alimoğlu ve EMİB Tanıtım Komitesi Üyesi Yüksek Mimar Oben İnceler temsil etti.

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