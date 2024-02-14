Akıllı raf ve depolarla ihracatını katladı

Depo ve raf sistemleri alanında küresel çapta projeler yapan ve dünyanın en büyük e-ticaret firmaların akıllı raflarını ve depolarını üreten Temesist Şirketler Grubu, 44. yılını düzenlediği etkinlikle kutladı. Temesist Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Gül, yüzde 100 Türk sermayesi ile 1980 yılında kurulan şirketin bugün dünyanın 85 ülkesine ihracat yaptığını belirtti.

Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'nde tek çatı altında kurulu 25 bin metre kare üretim alanına sahip olan şirketin Türk mühendislerinin katkıları ile depo sistemleri teknolojilerine yön verdiğini kaydeden Gül, 44 yıllık süre içinde üretimde, istihdamda, ihracatta ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını ifade etti. 2023 yılında ekonomideki dalgalanmalara rağmen firma olarak yılı pozitif tamamladıklarını aktaran Gül, hem yurt içi hem de yurt dışı satış hedeflerinin üzerine çıktıklarını belirtti. İngiltere, Almanya, Polonya pazarında özel işlere imza attıklarını söyleyen Gül, 2024 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanacak yeni fabrika yatırımıyla kapasitede yüzde 20 artış yapacaklarını ve çalışan sayısının 600'e çıkacağını duyurdu.

İHRACATTA YÜZDE 50 ARTIŞ HEDEFİ

2023 yılında bir önceki yıla oranla ihracat pazarını yüzde 30 büyüttüklerini ifade eden Gül, 2024 hedefinin ise yüzde 50 artış olduğunu belirtti. 2024’te yurt dışı çalışmalara hız vereceklerini duyuran Gül, "Yurt içinde pazar lideriyiz. Dolayısıyla yurt içi ve yurt dışı hedeflerimizi 2024 yılında yüzde 50 civarında arttırmış durumdayız” dedi.

Yaşanan maliyet artışlarının iç piyasada sıkıntısını yaşadıklarını fakat ihracat tarafında negatif bir durumun söz konusu olmadığına dikkat çeken Gül, "Bizim de şirket olarak politikamız biraz daha farklılaştı. İhracata bu yüzden biraz daha fazla ağırlık vererek ülke ekonomisine önemli bir katma değer kazandırmak istiyoruz. İhracat ve iç piyasa yüzdesini yüzde 80'e yüzde 20 civarından, 2023'te yüzde 60, yüzde 40 seviyelerine getirdik. 2024 yılında hedefimiz yüzde 50 iç piyasa, yüzde 50 ihracat. İhracatımızı 15 milyon dolardan 20 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni ürettiğimiz otomasyon ve Fourway mekik robot sayesinde biz bu rakamları çok rahat yakalarız” değerlendirmesinde bulundu

TÜRKİYE’DE BİR İLK! 4 YÖNLÜ ROBOT HAZIR

Tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve 3 yıldan beri AR-GE çalışmalarını devam ettirdikleri 4 yönlü robot konusunda sona geldiklerinin bilgisini paylaşan Gül, "Fourway mekik robot yaklaşık bir aydan beri fabrikamıza deniyoruz ve sonuç çok başarılı. İlk 10 robotu imalat bandından çıkardık ve hepsinin testleri yapıldı. İlk yıl için hedefimiz 500 adet rakamına ulaşmak. İnşallah bu rakamlara ulaşıp ileriki yıllarda ihracat ağırlıklı olarak bu robotu tüm dünyaya lansmanını yapabiliyor oluruz. Türkiye'de bunu ilk üreten, ilk piyasaya sunan firma olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

DÜNYA DEVLERİNE YERLİ VE MİLLİ DEPO

Temesist olarak dünya devi firmaların akıllı raflarını ve depolarını yaptıklarını yineleyen Gül, "Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası büyük firmaların, tüm dünyadaki projelerine de teklifler veriyoruz, nakliye ve montaj durumlarının lehimize olduğu ülkelerde projeler alabiliyoruz. 2023 yılında başta otomotiv ve gıda sektörleri olmak üzere birçok dünya devinin işlerini teslim ettik. Gıda sektörünün devlerinden İsviçre kökenli yabancı bir kuruluşun büyük bir deposunu tamamlayarak teslim ettik. Üretimimiz tamamen yerli ve milli. Fiyatlarımız, Avrupa'daki rakiplerimize göre daha uygun” ifadelerini kullandı.

İLAVE YATIRIMLA İSTİHDAMDA YÜZDE 30 ARTIŞ

Gül, "Bilecik'teki fabrikanın kapasitesini 20 bin kapalı metre kareden 25 bin metre kareye çıkarıyoruz. Yeni bir ünite, yeni bir fabrika binası ilave ediyoruz. Bu da yeni ilave istihdam demektir. Çalışan sayımızı 2024'te yüzde 30 daha artıracağız. Pazar payımızla eşdeğer bölgedeki istihdama, iş gücüne önemli bir katkımız olacak” dedi.