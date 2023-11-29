İngiliz otomobil devi MG4 elektrikli otomobille şehir içi menzilini uçurdu

Köklü İngiliz otomobil markası MG'nin yüzde yüz elektrikli otomobili MG4 Elektric ile şehir için menzilerle ilgili kurallar tekrar yazıldı. Şehir içinde 577 kilometre menzile ulaşan otomobil Türkiye'de satışta.

Avrupa'ya da hitap eden MG'nin elektrikli modeli MG4 elektrik comfort 170 PS ile şehir içinde 350 kilometre yol yapabiliyor.

Geniş iç hacmi ile C segmentinde bulunan MG4 Elektric şehir içi kullanımda büyük avantaj sağlıyor. Çünkü menzili 577 kilometre...Bu özellikle otomobil dikkat çekici hale geldi.

Otomobilde Pilot teknolojik sürüş destek sistemi ile sürücülere hem konfor hem de güvenlik sağlıyor. Arkadan itiş sistemi ise ayrı bir özellik.

MG4 Elektric'in batarya kullanım süresi de uzun. Çünkü bataryaları 7 yıl garanti veriyor.