İngiliz silah firması AEI Samsunlu Canik'in oldu

İlk defa bir Türk firması İngiltere'de bir savunma sanayi şirketini satın aldı. Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde üretim yapan Canik'in, İngiltere merkezli savunma sanayi firması AEI Systems'i satın alma süreci 12 Aralık 2022'de Birleşik Krallık Hükümeti'nin onayı ile tamamlandı

İngiliz silah firması AEI Samsunlu Canik'in oldu

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo'nun ev sahipliğinde verilen davette bir araya gelen Canik ve AEI Systems üst düzey yetkileri, bu satın alma ile hem Türkiye'de hem de İngiltere'de yüksek adetlerde üretilecek topların, uzaktan komutalı silah sistemleri üzerinde tüm dost ve müttefik ülkelere sunulacağını kaydetti.

canik.jpg

Savunma sanayinde söz sahibi ülkelerle iş birliğinin hem Türkiye açısından hem de Canik açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken SYS Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral İngiltere, Amerika ve Türkiye savunma sanayi bütçesinin toplamının yaklaşık 900 milyar dolar olduğunu kaydetti. Samsun Yurt Savunma bünyesindeki Canik'in, AEI Systems'i satın almasıyla bu eko sistemde var olduğunu vurgulayan Aral "İngiltere'deki üretim tesisimizi ve bugün Amerika'da, Florida'da bitmek üzere olan fabrikamızı, Samsun'daki dört tesisimizi düşünürseniz büyük bir ekosistemi oluşturduk. Bu bize çok büyük mutluluk veriyor. Bize büyük güç veriyor. Türkiye'ye çok büyük güç veriyor" dedi.

Zafer Aral sözlerini "İngiltere'yle Türkiye'nin çok eskiden gelen ortaklıkları vardı. Kayıtlardan da tespit ettiğimiz ve Konsolosluğun da bize söylediğine göre Osmanlı dönemi dahil, cumhuriyet dönemi dahil ilk defa bir Türk firması İngiltere'de bir savunma sanayi şirketini satın alıyor. Yani bu birliktelik Türkiye'den hareketle başlayan birliktelik. Bu da ilk defa oluyor. Bu birliktelik dünyada ilk olacak. Yani bu kapasiteye sahip, silahıyla, topuyla, kulesiyle, bu eko sistemi oluşturmuş dünyadaki ilk firma Canik." diye sürdürdü.

canik2.jpg

AEI Systems Genel Müdürü Simon Angel ise "Bunun, gerçekleşecek bu tür birçok işlemin ilki olduğuna inanıyorum. Bu ilkin bir parçası olmaktan çok memnunuz. Bunun İngiltere ve Türkiye için doğal bir uyum olduğuna inanıyorum. Bu yüzden bunun bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Açıkçası, Türkiye bir savunma üreticisi olarak yeterli olma yolunda ilerliyor ve biz de bu yolculuğun bir parçası olmaktan çok memnunuz. Küçük bir parçasıyız ama yine de bir parçasıyız." değerlendirmesini yaptı.

can.jpgİngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo da iş birliği hakkında "Yani bu benim için bir olağanüstü. Mükemmel bir Türk savunma şirketinin mükemmel bir İngiliz savunma şirketi ile çalışması harika bir fırsat. İkimiz birlikte çok daha güçlüyüz. Bu yüzden gerçekten heyecanlıyım. Büyüyen Türk savunma sektörü için heyecan verici, daha birçok fırsat var. Bunu TOGG Anadolu ve Kızılelma'nın lansmanı ile gördük" açıklamasını yaptı.

kenan-poleonun-ev-sahipliginde-verilen-davette-canik-ve-aei-systems-ust-duzey-yetkileri-bir-araya-geldi.jpg

Canik'in özel savunma sektöründe iyi bir örnek ve lider olduğunu ifade eden Prof. Dr. İlber Ortaylı "Canik'i tebrik ediyoruz ve Canik'in şu anda İngiltere'deki, Britanya İmparatorluğu'ndaki genel merkezinize sahip olmasından kesinlikle gurur duyuyoruz ve Florida'da bir tane daha olduğunu da şimdi duydum" ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Son Haberler
Erkeklerin sperm sayısı neden azalıyor? En büyük risk faktörleri neler? Sağlık
Erkeklerin sperm sayısı neden azalıyor? En büyük risk faktörleri neler?
Polonya Hava Yolları LOT Rus tenisçiyi uçağa almadı Dünya
Polonya Hava Yolları LOT Rus tenisçiyi uçağa almadı
Meyve tohumları neye iyi gelir Şifalı Bitkiler
Meyve tohumları neye iyi gelir
Seçim aracında AFAD kolileri görüntülenmişti. AKP'li Bakan Yanık kendini savundu Siyaset
Seçim aracında AFAD kolileri görüntülenmişti. AKP'li Bakan Yanık kendini savundu
Sigortalı konut sayısı 800 bin arttı Ekonomi
Sigortalı konut sayısı 800 bin arttı
Midibüs seyir halindeyken yandı Güncel
Midibüs seyir halindeyken yandı
Konsantrasyonu artıran 7 besin Şifalı Bitkiler
Konsantrasyonu artıran 7 besin