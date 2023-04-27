İngiliz silah firması AEI Samsunlu Canik'in oldu

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo'nun ev sahipliğinde verilen davette bir araya gelen Canik ve AEI Systems üst düzey yetkileri, bu satın alma ile hem Türkiye'de hem de İngiltere'de yüksek adetlerde üretilecek topların, uzaktan komutalı silah sistemleri üzerinde tüm dost ve müttefik ülkelere sunulacağını kaydetti.

Savunma sanayinde söz sahibi ülkelerle iş birliğinin hem Türkiye açısından hem de Canik açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken SYS Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral İngiltere, Amerika ve Türkiye savunma sanayi bütçesinin toplamının yaklaşık 900 milyar dolar olduğunu kaydetti. Samsun Yurt Savunma bünyesindeki Canik'in, AEI Systems'i satın almasıyla bu eko sistemde var olduğunu vurgulayan Aral "İngiltere'deki üretim tesisimizi ve bugün Amerika'da, Florida'da bitmek üzere olan fabrikamızı, Samsun'daki dört tesisimizi düşünürseniz büyük bir ekosistemi oluşturduk. Bu bize çok büyük mutluluk veriyor. Bize büyük güç veriyor. Türkiye'ye çok büyük güç veriyor" dedi.

Zafer Aral sözlerini "İngiltere'yle Türkiye'nin çok eskiden gelen ortaklıkları vardı. Kayıtlardan da tespit ettiğimiz ve Konsolosluğun da bize söylediğine göre Osmanlı dönemi dahil, cumhuriyet dönemi dahil ilk defa bir Türk firması İngiltere'de bir savunma sanayi şirketini satın alıyor. Yani bu birliktelik Türkiye'den hareketle başlayan birliktelik. Bu da ilk defa oluyor. Bu birliktelik dünyada ilk olacak. Yani bu kapasiteye sahip, silahıyla, topuyla, kulesiyle, bu eko sistemi oluşturmuş dünyadaki ilk firma Canik." diye sürdürdü.

AEI Systems Genel Müdürü Simon Angel ise "Bunun, gerçekleşecek bu tür birçok işlemin ilki olduğuna inanıyorum. Bu ilkin bir parçası olmaktan çok memnunuz. Bunun İngiltere ve Türkiye için doğal bir uyum olduğuna inanıyorum. Bu yüzden bunun bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Açıkçası, Türkiye bir savunma üreticisi olarak yeterli olma yolunda ilerliyor ve biz de bu yolculuğun bir parçası olmaktan çok memnunuz. Küçük bir parçasıyız ama yine de bir parçasıyız." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo da iş birliği hakkında "Yani bu benim için bir olağanüstü. Mükemmel bir Türk savunma şirketinin mükemmel bir İngiliz savunma şirketi ile çalışması harika bir fırsat. İkimiz birlikte çok daha güçlüyüz. Bu yüzden gerçekten heyecanlıyım. Büyüyen Türk savunma sektörü için heyecan verici, daha birçok fırsat var. Bunu TOGG Anadolu ve Kızılelma'nın lansmanı ile gördük" açıklamasını yaptı.

Canik'in özel savunma sektöründe iyi bir örnek ve lider olduğunu ifade eden Prof. Dr. İlber Ortaylı "Canik'i tebrik ediyoruz ve Canik'in şu anda İngiltere'deki, Britanya İmparatorluğu'ndaki genel merkezinize sahip olmasından kesinlikle gurur duyuyoruz ve Florida'da bir tane daha olduğunu da şimdi duydum" ifadelerini kullandı.