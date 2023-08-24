İngilizce bilmeyen müdür İngilizce bilenleri okuldan attı. İngilizce bilmeyen kardeşini işe aldı

Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce bilmeyen müdürün İngilizce bilmeyen kardeşini işe aldığı ve İngilizce bilenleri okuldan atması tepki çekti. Bu olay sonrasında, “Güler misin ağlar mısın… Bu işin artık cılkı çıktı… Bandıra bandıra yiyorlar…” yorumu yapıldı.

İngilizce bilmeyen müdür İngilizce bilenleri okuldan attı. İngilizce bilmeyen kardeşini işe aldı

Cumhuriyet’ten Yusuf Körükmez’in haberine göre; İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Gülmira Kuruoğlu'nun, iki yabancı uyruklu eğitimciden birini işten attığı, diğerini de emekli olmaya zorladığı ileri sürüldü.

İddiaya göre, Kuruoğlu, boşalan kontenjanı ise İngilizce bilmeyen kız kardeşi E.S.’yi işe alarak doldurdu.

İNGİLİZCE BİLMEMESİNE RAĞMEN İŞE ALDI

İngilizce bilmemesine rağmen İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’na müdür olarak atanan Rus Dili ve Edebiyatı alanında uzman Gülmira Kuruoğlu’nun kız kardeşini de İngilizce bilmemesine rağmen işe aldığı iddia edildi.

Kuruoğlu, İngiliz vatandaşı öğretim görevlisi Nadine Freda Kemp’in iş akdini, kanser tedavisi gördüğü bir dönemde ve emekliliğine 1,5 yıl kala feshetti. Kemp konuyu yargıya taşıdı.

Bir diğer İngiliz vatandaşı akademisyen Nigel Paul Ashley de yönetimden ‘baskı’ gördüğünü iddia ederek, emeklilik kararı aldığını dile getirdi.

Yüksekokul Müdürü Gülmira Kuruoğlu’nun, Kemp ve Ashley’den boşalan kontenjanı ise Rus Dili ve Edebiyatı mezunu olan ve İngilizce bilmeyen kız kardeşi E.S’yi işe alarak doldurduğu öne sürüldü.

"TÜM GİRİŞİMLERİMİZ DÜŞMANCA KARŞILANDI"

Nadine Freda Kemp, "Son yönetimin gelişi ile çalışma barışım bozuldu ve ardı arkası kesilmeyen soruşturmalara maruz kaldım. Yaşadığımız sorunları anlatabilmek için İngilizce bilmeyen yüksekokul müdürü ile iletişim kurmaya çalıştık. Sözel ve yazılı tüm girişimlerimiz anlayamadığımız bir biçimde düşmanca karşılandı" sözlerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Son Haberler
Mehmet Dinçerler takipçisine verdiği cevapla gündem oldu Magazin
Mehmet Dinçerler takipçisine verdiği cevapla gündem oldu
Türk mitolojisinde efanevi ozan kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde efanevi ozan kimdir?
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Güncel
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
FİSKOBİRLİK fındık alımlarına başladı Ekonomi
FİSKOBİRLİK fındık alımlarına başladı
Balyoz kumpasıyla hapse atılan komutan İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı Güncel
Balyoz kumpasıyla hapse atılan komutan İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı
Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Kiev'in bilinmeyen öyküsünü Sedat Kaya yazdı Spor
Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Kiev'in bilinmeyen öyküsünü Sedat Kaya yazdı
Rüyada pazı görmek ne anlama geliyor? Rüyada pazı görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada pazı görmek ne anlama geliyor? Rüyada pazı görmek neye işaret?