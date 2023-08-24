İngilizce bilmeyen müdür İngilizce bilenleri okuldan attı. İngilizce bilmeyen kardeşini işe aldı

Cumhuriyet’ten Yusuf Körükmez’in haberine göre; İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Gülmira Kuruoğlu'nun, iki yabancı uyruklu eğitimciden birini işten attığı, diğerini de emekli olmaya zorladığı ileri sürüldü.

İddiaya göre, Kuruoğlu, boşalan kontenjanı ise İngilizce bilmeyen kız kardeşi E.S.’yi işe alarak doldurdu.

İNGİLİZCE BİLMEMESİNE RAĞMEN İŞE ALDI

İngilizce bilmemesine rağmen İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’na müdür olarak atanan Rus Dili ve Edebiyatı alanında uzman Gülmira Kuruoğlu’nun kız kardeşini de İngilizce bilmemesine rağmen işe aldığı iddia edildi.

Kuruoğlu, İngiliz vatandaşı öğretim görevlisi Nadine Freda Kemp’in iş akdini, kanser tedavisi gördüğü bir dönemde ve emekliliğine 1,5 yıl kala feshetti. Kemp konuyu yargıya taşıdı.

Bir diğer İngiliz vatandaşı akademisyen Nigel Paul Ashley de yönetimden ‘baskı’ gördüğünü iddia ederek, emeklilik kararı aldığını dile getirdi.

Yüksekokul Müdürü Gülmira Kuruoğlu’nun, Kemp ve Ashley’den boşalan kontenjanı ise Rus Dili ve Edebiyatı mezunu olan ve İngilizce bilmeyen kız kardeşi E.S’yi işe alarak doldurduğu öne sürüldü.

"TÜM GİRİŞİMLERİMİZ DÜŞMANCA KARŞILANDI"

Nadine Freda Kemp, "Son yönetimin gelişi ile çalışma barışım bozuldu ve ardı arkası kesilmeyen soruşturmalara maruz kaldım. Yaşadığımız sorunları anlatabilmek için İngilizce bilmeyen yüksekokul müdürü ile iletişim kurmaya çalıştık. Sözel ve yazılı tüm girişimlerimiz anlayamadığımız bir biçimde düşmanca karşılandı" sözlerini kullandı.