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İngiltere Başbakanı emniyet kemeri takmadığı için ceza aldı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, hareket halindeki bir araba içinde sosyal medya için video çekimi yaptığı sırada emniyet kemeri takmadığı için para cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 22:54
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak emniyet kemeri takmadığı için para cezasına çarptırıldı

İngiltere Başbakanı emniyet kemeri takmadığı için ceza aldı
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BBC Türkçe'nin haberine göre; Resmi sosyal medya hesabında yayımladığı bir videoda emniyet kemeri takmaması nedeniyle tartışma yaratan Sunak özür dilemişti.

İngiltere'nin kuzeyindeki Lancashire bölgesinde çekildiği anlaşılan görüntülerde, Başbakan'ın aracına polis ekipleri de eşlik ediyor.

Lancashire polisi, tartışma yaratan görüntülerle ilgili "inceleme başlatıldığını" duyurmuştu.

İngiltere'de emniyet kemeri takmayanlara olay yerinde 100 sterlin para cezası yazılabiliyor. Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde ceza 500 sterline kadar çıkabiliyor.

Başbakan Sunak, sosyal medya klibiyle ortaya çıkan durumla ilgili özür diledi ve bunun "hatalı bir davranış" olduğunu söyledi.

Başbakanlık sözcüsü, Sunak'ın "hatasını tamamen kabul ettiğini" ve herkesin emniyet kemeri takması gerektiğini düşündüğünü ekledi.

Muhalefet ise Sunak'ın emniyet kemeri takmamasıyla ilgili tartışmaları değerlendirmekte gecikmedi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, geçen yıl Sunak'ın "temassız kart" ile ödeme yapmayı başaramadığı görüntüleri hatırlatarak, "Rishi Sunak yönetemiyor; emniyet kemerini de banka kartını da tren hizmetlerini de ekonomiyi de ülkeyi de... Liste her gün daha da uzuyor" dedi.

Başbakan Sunak bu hafta yaptığı resmi ziyaretlerde Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir jetle seyahat ettiği için de eleştiriliyordu.

Liberal Demokrat Parti yetkilisi Daisy Cooper, "Başbakan jetlerle uçmaya öyle alışmış olmalı ki arabada emniyet kemeri takmayı unutmuş" dedi.

İngiltere'de 14 yaşın üzerindeki yolcular, emniyet kemeri takmaları konusunda yasalar karşısında sorumlu tutuluyorlar. 14 yaş altındakilerin emniyet kemeri takması ise sürücünün sorumluluğunda.

2021'de araba kazalarındaki ölümlerin yüzde 30'unda, emniyet kemerinin takılmadığı tespit edildi.

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Alper
20.01.2023 23:21
İleri Demikrasi buna derler.Bizde kaymakama ceza yazanı gördün mü?Nerden nere,gelişmişler ama tesadüfen değil.  
 
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