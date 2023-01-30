İngiltere Başbakanı, skandallara karışan siyasilere yönelik hızlı hareket ettiğini savundu

Sunak, İngiltere'nin kuzeydoğusundaki bir hastaneyi ziyareti sırasında, "skandallara karışan muhafazakar partililere sessiz kaldığı" eleştirilerine yanıt verdi.

Görevden alınan eski Muhafazakar Parti Teşkilat Başkanı Nadhim Zahawi ile ilgili sorunlar ortaya çıktığında hemen konunun üzerine gittiğini savunan Sunak, "Yaptığım şey, doğru olan bir süreci takip etmekti" dedi.

Sunak, hakkındaki vergi kaçırdığı iddialarının ardından Zahawi'yi görevden aldığını hatırlatarak, bu gibi durumlar karşısında "oldukça kararlı" davrandığını söyledi.

Sunak, Zahawi'nin söz konusu süreç ve iddialar nedeniyle hükümette devam etmesinin uygun olmadığına dair "çok hızlı bir karar verdiğini" aktardı.

Zahawi'nin Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde ödenmemiş milyonlarca sterlinlik vergi nedeniyle Gelir ve Gümrük İdaresine ceza ödediği ortaya çıkmıştı.

İngiliz basını Zahawi'nin 5 milyon sterlin ceza ödediğini yazmıştı.

Ödemediği vergiyle ilgili hakkında soruşturma başlatılan Zahawi'ye bir süredir istifa çağrıları yapılıyordu.

Bazı uzmanlar, eşinin ikametgah adresini bildirmediği, bunun deniz aşırı kazançlarından İngiltere'ye vergi ödemediği anlamına geleceğinin basında yer alması üzerine Başbakan Sunak'ın ödediği vergilerin de inceleme altına alınabileceğini değerlendiriyor.

Zahawi, Maliye Bakanlığı görevinden Temmuz 2022'de istifa eden Rishi Sunak'ın yerine geçmişti.

5 Temmuz - 6 Eylül 2022 tarihlerinde Maliye Bakanı olan Zahawi, önceki hükümetlerde de birçok bakanlık görevini üstlenmişti.