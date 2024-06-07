İngiltere Başbakanı’ndan Normandiya özrü

Normandiya Çıkarmasının 80. yıl dönümü kapsamında, Fransa’da birçok etkinlik düzenlenmiş ve ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Kralı Charles gibi liderlerin de katıldığı törenden, Rishi Sunak erken ayrılmıştı. İngiliz basını Sunak’ın röportaj vermek için Fransa’dan erken ayrıldığını yazarken, Sunak törenden erken ayrıldığı için eleştirilmişti.

Sunak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Normandiya Çıkarması’nın 80. yıl dönümü değerlerimizi, özgürlüğümüzü ve demokrasimizi korumak için hayatlarını ortaya koyan cesur kadın ve erkekleri onurlandıran derin bir an.” ifadelerini kullanan Sunak, anma törenlerinin siyasetin gölgesinde kalmasının isteyeceği en son şey olduğunu ifade etti.

Normandiya’daki İngiliz etkinliğinin tamamlanmasının ardından İngiltere’ye döndüğünü söyleyen Sunak, “Fransa’da daha uzun süre kalmamak bir hataydı. Özür dilerim” ifadelerini kaydetti.