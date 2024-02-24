Atlet ve çorabın fiyatı tavan yaptı. Emekliler giymese de olur. Verdiniz oyu aldınız kol böreği gibi faturayı

Kaynak: Haber Merkezi
Atlet ve çorabın fiyatı tavan yaptı. Emekliler giymese de olur. Verdiniz oyu aldınız kol böreği gibi faturayı
Atletin fiyatı mont fiyatına hem de 2.298 liradan indirim yapılmış, 998 liraya...Vay canına...Çorapta da indirim yapılmış hem de 100 lira ama 198 lira...Vay canına...Bu atletle çorabı emeklilerin giymese de olur. Verildi oylar işte geldi bu faturalar...

Bir fotoğraf...Vatandaş üzerindeki fiyatları görünce paylaşmış...Bu fotoğrafı çekenin de paylaşmaması imkansız. Atletin fiyatı 2.298 lirayı gören kafasını çevirip, bir daha dönüp, bakıyor...Neyse ki indirim yapılmış. 998 liraya düşürülmüş. O fiyata bile mont bile alınır...Çoraba gelince önceki fiyatı 298 lira. Ona da indirim yapılmış, 198 liraya düşürülmüş. Fotoğraf düşündürücü. Fiyatların hangi boyutlara geldiği gözler önüne serildi. Sonuç; emekliler bu atleti ve çorabı giymese de olur. Maaşı 10 bin liraya çıkarılan bir emekli indirimli haliyle ancak 10 tane alabilir. Sonrası mı? Bütün ay aç gezer...

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