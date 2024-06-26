İngiltere beraberliğe şükretti Slovenya tarih yazdı

İngiltere'de futbol akademilerde öğrenilir.

Onlar için futbolun profesörleri dersek abartı olmaz.

Çünkü modern futbolun kurallarını koyan, kitabını yazanlardır onlar.

Bu yüzden dünyanın en çekişmeli, marka değeri en yüksek ligi onlardadır.

Dünya yıldızlarının cirit attığı Premier Lig.

Ama uluslararası arenada kulüp düzeyinde gösterdikleri başarıyı, milli takım düzeyinde pek fazla gösteremediler.

En golcü futbolcuları Harry Kane'in milli formayla tek kupası yok.

İngilizler başlangıçta favoriler arasında gösterilse de, bu Avrupa Şampiyonası'na da tutuk başladı. Sırbistan'ı zar zor tek golle yenerken, Danimarka ile 1-1 berabere kaldılar.

Ancak ne olursa olsun bu akşamki maçın kağıt üzerinde favorisiydiler.

Slovenya kolay lokma görünüyordu.

İngilizler profesörse, Slovenler öğrenciydi.

Ama sahada diplomanın, şan, şöhretin öneminden çok hırsın, azmin ve çalışkanlığın değeri var.

Slovenler ilk yarıda öyle disiplinli, öyle çalışkan, öyle fizik gücü yüksek bir futbol sergiledi ki, İngiltere'nin gol silahlarını işlevsiz hale getirdi.

Slovenlerin sıkı markaj ve kora kor mücadelesi orta sahayı kitledi, Harry Kane, Bellingham, Saka gibi kaleci avcılarına da adım attırmadı.

Slovenler ayrıca özellikle sağ kanatta Karnicnik ve Stojanovic ile etkili oldular.

Slovenlerin bu dirençli futbolu karşısında İngilizler koskoca 45 dakikada sadece bir kez gol pozisyona girdiler, onu da değerlendiremediler.

İngiltere'nin hocası Southgate orta sahayı ele geçirmek için ikinci yarıya Gallagher'in yerine Mainoo alarak başladı ama fayda etmedi.

Ardından tutuk olan Saka'yı çıkardı, yerine Palmer'i soktu.

Yine nafile.

Çünkü Southgate oyuncu değişikliği dışında taktiksel olarak oyuna hiç müdahale etmedi.

Pozisyon ve skor üretemeyen ezberini bozmadı.

Bu da Slovenya için biçilmiş kaftandı.

İngilizlerin önemli futbol insanlarından Tony Adams, "Formanın önündeki isim için oyna, formanın arkasındaki ismi hatırlasınlar" demişti.

Formanın önündeki isim için oynayanlar Slovenler oldu.

Anlı, şanlı, güçlü rakiplerinden 0-0 ile puan alarak, tarih yazdılar.

Bu sonuçla en iyi üçüncü olarak son 16'ya kaldılar.

İngiltere ise 5 puanla grubu lider tamamladı ama gelecek adına umut vermedi.