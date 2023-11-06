İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a ilişkin seyahat uyarısında yaptığı güncellemede, "Güvenlik durumu nedeniyle İngiliz Büyükelçiliğindeki bazı personel ile personelin tüm aile üyeleri geçici olarak geri çekildi." ifadesini kullanıldı.

Diğer yandan, Büyükelçiliğin, İngiliz vatandaşlarına verilen hizmetler dahil temel çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bakanlık, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından yayımladığı seyahat uyarısında, Lübnan'a zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi ve vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.