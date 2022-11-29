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İngiltere: Çin'le ilişkilerde sözde 'altın çağ' sona erdi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesinin Çin'le ilişkilerinde sözde "altın çağının" sona erdiğini vurgulayarak, Çin'e yaklaşımlarını değiştirmeleri gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 05:02
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İngiltere: Çin'le ilişkilerde sözde 'altın çağ' sona erdi

İngiltere: Çin'le ilişkilerde sözde 'altın çağ' sona erdi
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Başbakan Sunak, her yıl düzenlenen geleneksel "Lord Mayor's Banquet" yemeğinde yaptığı konuşmada, İngiltere-Çin ilişkilerinin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sunak, "Çin'e yaklaşımımızı değiştirmemiz gerekiyor. Açık konuşalım, ticaretin otomatik olarak sosyal ve politik reforma yol açacağına dair saf fikirle birlikte sözde 'altın çağ' bitti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Başbakan Sunak, basit Soğuk Savaş retoriğine de güvenemeyeceklerinin altını çizdi.

"ÇİN'İN DEĞERLERİMİZE SİSTEMATİK MEYDAN OKUMA OLUŞTURDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

Sunak, BBC muhabiri Edward Lawrence'ın, Çin'de 27 Kasım'da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağına karşı düzenlenen protestoları takip ettiği esnada gözaltına alınıp, daha sonra serbest bırakılmasına atıfta bulunarak, şunları söyledi:

"Çin'in değerlerimize ve çıkarlarımıza sistematik bir meydan okuma oluşturduğunun, daha da büyük bir otoriterliğe doğru ilerledikçe daha da şiddetlenen bir meydan okuma oluşturduğunun farkındayız."

Sunak, liderliği altında ülkesinin "statüko"yu seçmeyeceğini, uluslararası rakiplerinin karşısına "büyük bir retorikle değil, sağlam bir pragmatizmle" çıkacağının altını çizdi. (AA)

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