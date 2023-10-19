İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, Türkiye'ye geliyor

İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı James Cleverly, İsrail-Filistin arasında yaşanan son gelişmeleri görüşmek için yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı James Cleverly, 20-21 Ekim 2023 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.